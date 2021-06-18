Ночной воронок для муниципального депутата

UPD ОВД— ИНФО сообщает : Хамовнический районный суд Москвы избрал арест в качестве меры пресечение для Кетеван Хараидзе — муниципального депутата Тверского района, которая в 2021 году собралась баллотироваться в Государственную думу.

В знак протеста она объявила голодовку.

Хараидзе вменяют статью о мошенничестве (Ст. 159, ч.4 УК). Суд решил оставить ее под стражей до 13 августа. Хараидзе защищает адвокат от ОВД-Инфо Евгения Григорьева.

Вот как начиналась эта история:

К муниципальному депутату Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе первый раз пришли в 18:30 вечера в четверг 17 июня — с обыском. У депутата забрали телефон, компьютер и две пятитысячные купюры из кармана пальто, сообщает ОВД-Инфо.

Обыск проходил по делу о мошенничестве при проведении капитального ремонта, сообщила NT Екатерина Успенская, возглавляющая штаб Хараидзе, которая решила избираться в Государственную Думу. Хараидзе по этому делу проходит как свидетель.

После того как оперативники, забрав технику, ушли, Хараидзе рассказала о случившемся своей соседке, Варваре Горностаевой, и сказала, что никаких денег она в кармане пальто не оставляла.

А в 00:30 ночи к Хараидзе пришли снова: следователь через дверь ей сообщил, что принес повестку на следующий день. До адвокатов было не дозвониться, и Хараидзе открыла дверь: тут же в квартиру ворвалась толпа "эшников", рассказывает Успенская, и забрали Хараидзе.

В 2:30 ночи в СК по ЦАО приехала адвокат ОВД —ИНФО Екатерина Григорьева. Ей удалось пройти в здание Следственного комитета, но к подзащитной ее не пустили.

В 4:15 утра с NT снова связалась Екатерина Успенская, сказала, что в СК по-прежнему идет допрос обвиняемого (кто он, Успенская не знает), Хараидзе находится внутри СК, но к ней не пускают адвоката.

Кетеван Хараидзе хорошо известна в Тверском районе: она боролась с точечной застройкой и, как предполагают ее друзья, нажила себе много врагов.

Впрочем, Успенская не исключает, что ночной воронок и допрос в Следственном комитете могут быть связаны с решением популярного депутата избираться в Государственную Думу.

Update: на 22 вечера пятницы 18 июня Кетеван Хараидзе по-прежнему находится в Следственном комитете и с ней проводятся следственные действия.