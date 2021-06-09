Началась охота на ведьм

Алексей Навальный в своем блоге в Instagram так прокомментировал это решение Мосгорсуда:

"Когда коррупция — основа государственной власти, борцы с коррупцией — экстремисты. Сегодня ночью суд в Москве признал ФБК и сеть штабов Навального экстремистскими организациями.

Я даже не буду обсуждать юридическую сторону посмешища, называемого в России «судом». Достаточно сказать, что все материалы дела объявлены ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНОЙ. Процесс был закрытый. А я сам в нем не просто не участвовал, хоть мы и требовали этого, меня даже не пригласили. Ну и зачем приглашать Навального? Рассматривается ведь всего лишь ФБК*, основателем которого является А.Навальный. И еще вот написано «штабы Навального». Так какое же отношение он к этому имеет и зачем ему выступать в этом суде? /.../

Да какая разница, как мы называемся? ФБК — не ФБК. Штабы — не Штабы. Мы не название, не бумажка и не офис.

Мы — группа людей, которые объединяют и организуют тех граждан России, кто против коррупции, за честные суды и равенство всех перед законом. Таких — миллионы. Вы — такие. Пока вы есть, и мы никуда не денемся.

Сейчас все поймем. Разберемся. Изменимся. Эволюционируем. Приспособимся. Но от своих целей и идей не отступим. Это наша страна и другой у нас нет.

А вы оставайтесь, пожалуйста, с нами. Следите за тем, что мы делаем, и поддержите нас. Поддержка нам очень понадобится".



Как проходила ликвидация ФБК* — о том в рассказе "Команды 29", которая защищала организации Алексея Навального:

Суд проходил за закрытыми дверями, так как часть документов имело гриф "Секретно". ФБК защищали адвокаты правозащитной организации "Команда 29". Как сообщается на сайте "Команды 29", суд длился 12.5 часов.Перед объявлением приговора защитники и представители подсудимых покинули зал. Судья зачитывал приговор в присутствии прокурора Москвы Дениса Павлова.

"У Команды 29 и соратников Алексея Навального есть 10 суток на обжалование постановления — что мы непременно сделаем.

Организациям запретили распространять любую информацию, совершать финансовые операции, а также участвовать в выборах и организовывать акции. До шести лет лишения свободы будет грозить рядовым сотрудникам организации, а также тем, кто совершает «умышленные действия, относящиеся к продолжению или возобновлению деятельности данной организации».На последнем заседании все ходатайства защиты отклонили, а адекватных доказательств вины так и не было представлено.

Хронике событий :

10:11 Процесс по ФБК начинается.

10:48 Нам отказано в удовлетворении ходатайства об ознакомлении с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок отнесения сведений к государственной тайне и обращения с ними. Проще говоря: нас не хотят знакомить с документами, в которых объяснено, что засекречивать, а что нет.

10:54 Судья намерен огласить решение по делу ФБК сегодня — это косвенно даёт понять пресс-служба Мосгорсуда: они готовятся снимать оглашение решения на камеру.

11:02 Нам отказали во встречном иске о рассекречивании дела ФБК.

11:33 Нашим адвокатам отказали в выделении иска о ликвидации «Фонда защиты прав граждан» в отдельное производство (если кто-то хочет почитать отвергнутое ходатайство — вот оно).

11:51 Нам отказали в выделении иска о ликвидации ФБК в отдельное производство, а также в ходатайстве о разъяснении прав и обязанностей. Мы требовали разъяснить, могут ли наши юристы и адвокаты как представители ФБК, имеющие доступ к гостайне, раскрыть содержание секретных материалов дела руководству ФБК. Ответ: нет, не могут. Интересно, будет ли засекречено заодно и сегодняшнее решение суда.

12:03 Между тем (как мы можем видеть на фотографии выше) у суда вытянулись наизготовку стойки с микрофонами государственных провластных СМИ.

12:21 Хроника сегодняшнего заседания пока что — это хроника отказов суда Команде 29. Ничего, у нас еще полчемодана ходатайств в запасе.

12:37 Последние ходатайства из тех, что мы успели предоставить, наконец отклонены, начинается рассмотрение дела по существу.

12:40 Забыли о последнем отказе — директору «Фонда защиты прав граждан» в предоставлении копии иска. С отказами на сегодня вроде всё.

За почти три часа суд отклонил 10 ходатайств. Все они были направлены на то, чтобы понять: что конкретно вменяет прокуратура ФБК, ФЗПГ и Штабам Навального? Что подтверждают 23 тома представленной ими «макулатуры»? В судебном деле нет доказательств экстремистской деятельности организаций, прокуратура не стремится их предоставлять, а суд не видит в этом проблемы. К сожалению, такое часто бывает, когда общественно значимые процессы власти рассматривают за закрытыми дверями. Но мы не сдаёмся: в арсенале у нас есть еще больше 15 ходатайств, возражения и другие документы.

12:51 Иван Павлов через коллег сообщает, что в речи прокурора по иску «фамилия Навального прозвучала уже раз двадцать». При этом признавать Навального заинтересованным лицом в деле отказались.

13:37 В заседании объявлен перерыв до 14:15. Адвокаты могут выйти из зала суда и рассказать о том, что там происходило.



Защита ФБК: адвокат Антон Голубев, старший юрист К29 Максим Оленичев, адвокаты Евгений Смирнов, Владимир Воронин, Иван Павлов, Илья Новиков и Валерия Ветошкина.





14:33 Приставы у Мосгорсуда громко болтают о проблемах на работе. Но как только переходят к обсуждению дела ФБК — понижают голоса. Помнят, что вокруг притаились вражеские телеграмщики. Нам ничего не остаётся, как сделать об этом пост в Telegram.

14:50 Наши адвокаты цитируют нам из зала избранные моменты из речи прокурора. Среди прочего, например, он даёт революционно новое определение пресловутым «цветным революциям»: «Это любая смена власти в стране незаконным путём, не обязательно насильственным». Остальные удивительные цитаты — в «Канале собаки Павлова».

15:13 А вот и определение финансирования экстремистской деятельности от прокурора: «Было выступление руководства организации, в котором обещали возместить расходы за участие в массовых акциях. Деньги на это и есть финансирование экстремистской деятельности». Также эксремистскими действиями он считает нарущение санитарно-эпидемиологических правил.

15:22 Но лучшая цитата — из судьи: «Ну и что, что нормы международного права являются часть правовой системы?! У нас много чего является частью правовой системы…»

15:28 И снова вступает прокуратура: её представители уверены, что факта возбуждения уголовного дела достаточно для подтверждения факта нарушения закона. А как же приговор?

15:31 Вызывать в качестве эксперта-политолога Екатерину Шульман суд тоже отказался. Хотя мы просили.

15:35 Наши адвокаты просят вызвать в суд прокурора Москвы Дениса Попова, который подписал иск о признании ФБК, ФЗПГ и Штабов Навального экстремистскими организациями и являлся объектом расследования Навального. Суд отказывает.

16:14 Защита озвучивает позицию по делу. Наши адвокаты на 15-й странице, сообщает член Команды 29 Валерия Ветошкина. Всего страниц 60.

16:41 На 24-й странице наших возражений прокуратуре показалось, что их слишком много. «Так не надо было приносить 22 тома материалов по делу», — замечает в ответ адвокат К29 Антон Голубев. Судья просит продолжать.

17:12 Антон Голубев на 37-й странице возражений защиты. Слышны прокурорские вздохи. Раньше позднего вечера ждать решения суда, кажется, не имеет смысла. Либо заседание попросту снова перенесут.

17:27 Мы закончили чтение наших возражений по делу. Почитайте их и вы, если хотите понять, что было не так в доказательствах, собранных прокуратурой. Спойлер: всё. И это не доказательства.

Адвокат Евгений Смирнов поставил на отзыв защиты по делу гриф «Секретно». Но это не помешает нам поделиться отзывом с читателями.

17:30 У прокуратуры нет возражений на возражения (точнее, нет вопросов к ответчикам). Она очень устала, сообщают из зала заседания наши коллеги.

17:38 Прокурор: «Вы выставляете дворец высшего должностного лица принадлежащим ему, хотя он не его». Фамилию лица он на всякий случай не произносит.

17:45 Старший юрист К29 Максим Оленичев, которого не пустили на заседание, передаёт из-под дверей, что вход в зал охраняют человек восемь силовиков. У дверей при этом больше нет никого, кроме Максима.

18:00 Объявлен пятиминутный перерыв.

18:05 Представитель МВД: «Незаконный вывод людей на несогласованные акции является проявлением экстремизма». Краткая выжимка из возражений защиты: «Акции носили мирный характер, а сами введённые в регионах ввиду ковида ограничения на проведение публичных акций вызывают сомнения с правовой точки зрения, поскольку ограничение прав граждан возможно при режиме чрезвычайного положения (а не чрезвычайной ситуации, как в большинстве регионов). Даже наличие отдельных эпизодов проявления агрессии со стороны участников акций не является основанием для признания всей акции немирной и для ее пресечения. Кроме того, свидетельства очевидцев однозначно подтверждают мирный характер протестов».

18:22 Прокуратура начинает оглашать письменные доказательства по делу.

18:48 Между тем пресс-секретарю Команды 29 и Ивана Павлова Елизавете Александровой-Зориной в мессенджеры целый день поступают сообщения от незнакомых абонентов — без угроз, но со странными вопросами и советами.

19:40 Google-карты сообщают, что Мосгорсуд почти два часа как официально не работает, — он закрывается в шесть. «Выглядит как разнарядка закончить дело сегодня», — комментирует наш адвокат Валерия Ветошкина. За день объявляли всего два перерыва — один на полчаса, другой на пять минут; для адвокатов в Мосгорсуде сегодня целый день закрыта столовая, и даже автоматы с водой и шоколадом не работают. При этом ограничений по судебным заседаниям нет: адвокат Евгений Смирнов вспоминает свой рекорд — 4:30 утра.

20:19 Наши адвокаты просят исключить из материалов дела пустые листы, вложенные туда прокуратурой. Неужели это будет первая просьба защиты за день, которую всё-таки удовлетворят? Суд умело выходит из положения: оценка доводам о недопустимости включения в дело пустых листов будет в решении. То есть для того, чтобы понять, можно ли прикладывать к делу белые страницы или нет, надо удалиться в совещательную комнату.

20:30 Защита просит суд о перерыве для принятия воды и еды. Отказано. (В туалет, оказывается, все эти восемь с половиной часов из зала тоже не выпускают — впрочем, как сообщают наши адвокаты, всё это обычная практика.) «Мы круче Путина, который ведёт прямые линии по четыре часа», — комментирует Евгений Смирнов.

20:50 Защита просит вызвать Алексея Навального в качестве свидетеля. Ходатайство снято судом.

Защита заявляет отвод судье.

21:00 В отводе отказано («Суд не отвёлся», — Е. Смирнов.) Переходят к прениям сторон. «Прения прокурора длились 47 секунд», — сообщает Смирнов.

21:05 Прокуратуре разрешают приобщить к делу пояснения, хотя по закону на стадии прений это делать уже невозможно.

21:28 Нащи подписчики в соцсетях спрашивают, удалялся ли сегодня из зала вне перерывов сам судья. Защитники сообщают, что несколько раз удалялся в совещательную комнату.

21:40 Выступает адвокат Илья Новиков. По сообщениям из зала, в его речи содержатся нелестные отзывы о социальной группе «сотрудники МВД». Привести здесь точную цитату мы не можем.

21:48 Выступает адвокат Евгений Смирнов: «Этот процесс затевался под закон, запрещающий всем лицам, связанным с ФБК, избираться. Прокуратура говорит: „Идите меняйте власть не акциями, а выборами“ — но в этом же процессе закрывают доступ к выборам миллионам».

22:03 Слово в прениях берёт Иван Павлов: «Я не знаю, как мои процессуальные оппоненты, а я успел поработать адвокатом в ранее российское время. Тогда судья руководствовался не только законом, но и правосознанием. Сейчас кодексы ориентирует судей на совесть. Совесть — триггер, который защищает от стыда. Я желаю вам выйти из совещательной комнаты и чтобы вам не было стыдно», — обращается он к судье.

22:18 Представители Министерства юстиции и МВД отказались от прений.

22:28 Адвокаты встают и покидают зал суда. В зале остаются только судья, обвинение и приставы.

22:41 Мосгорсуд полностью удовлетворяет иск Прокуратуры Москвы.

На записи оглашения приговора лица судьи Полыги не видно.

Его голова, как говорят телевизионщики, отрезана.

*

Отныне ФБК должно сопровождаться пояснением, что организация занесена в реестр иностранных агентов и решением суда объявлена эксремисткой организациейНа фото: Алексей Навальный на заседании суда во Владимире из клетки ИК 2, 7 июня 2021 г.