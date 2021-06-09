Bellingcat и Insider: похоже Дмитрия Быкова тоже пытались убить

В апреле 2019 года в ходе поездки по регионам был отравлен писатель Дмитрий Быков, ему чудом удалось избежать смерти. The Insider Bellingcat удалось установить, что в этом покушении на убийство участвовали те же сотрудники ФСБ из НИИ-2 и Второй службы, которые отравили Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзу. Покушению также предшествовала долгая слежка (ФСБшники летали вслед за Быковым в течение года) и, как и в случае с Навальным, после отравления делались ложные заявления о «нетранспортабельности» пациента. Гостиница, где, судя по всему, отравили Быкова, может быть связана и с отравлением Навального.

ФСБ, Карлсон и человек с биноклем

Как и в случае с Навальным и Кара-Мурзой, группа убийц из ФСБ включала химиков из «Лаборатории» (НИИ-2 ФСБ) и сотрудников Службы по защите конституционного строя (Вторая служба ФСБ). Следить за Быковым они начали как минимум за год до отравления. 20 мая 2018 года, в 9:35 утра Быков вылетел из Москвы в Уфу, чтобы прочитать лекцию детям и их родителям о Карлсоне, который живет на крыше. Вместе с ним вылетели и бесстрашные офицеры Второй службы ФСБ (призванной бороться с наиболее опасными экстремистами и террористами) Владимир Паняев (летевший под своим именем) и Валерий Сухарев (летевший с паспортом на имя Николай Горохов). Вопреки устоявшейся практике, в тот раз они летели одним рейсом с Быковым (в дальнейшем они такого себе не позволяли и обратно полетели на следующий день разными рейсами - Быков вечером, а ФСБшники в полдень).

Примерно в то же время, в мае 2018 года супруга Дмитрия Быкова Екатерина Кевхишвили впервые заметила в доме напротив какого-то человека с биноклем. Поначалу она не придавала этому значения, но летом стала замечать, что человек смотрит непосредственно в их сторону. «Я ему рукой махала, а он отпрыгивал», – вспоминает Екатерина. Больше никакой слежки они не замечали.

Следующая поездка вслед за Быковым состоялась уже только 17 ноября 2018 года, когда все те же Паняев и Сухарев полетели в Ростов. Там Быков проводил поэтический вечер, снова никакой политики. На следующий день все возвращаются в Москву: ФСБшники дневным рейсом, Быков вечерним.

И вновь перерыв на несколько месяцев. В следующий раз чекисты отправятся за писателем только в апреле 2019 года. Незадолго до той поездки, в ночь на 5 апреля 2019 года, у Екатерины Кевхишвили стали взламывать одновременно все мессенджеры. Успешно удалось взломать только Telegram (где, по ее словам, едва ли можно было получить какую-то ценную информацию, кроме списка контактов). Позже в тот же день, 5 апреля, Паняев и Сухарев покупают билеты в Ростов, куда Быков планировал лететь, чтобы прочесть две лекции – о Гарри Поттере и о российских политических анекдотах. Как всегда, ФСБшники прилетели другим рейсом, но в тот же день (6 апреля), и вернулись в Москву таким же образом 8 апреля.













Идеальное преступление

Следующая поездка Дмитрия Быкова была связана с Тотальным диктантом – ежегодным публичным мероприятием, нацеленным на популяризацию грамотности, в ходе которого тексты диктанта зачитывают известные люди. В связи с различными другими поездками Быкову было не очень удобно прилетать в Новосибирск 13 апреля (в день диктанта), однако, как вспоминает Екатерина, организаторы очень настаивали и даже предложили оплатить билеты в бизнес-классе самолета. Именно организаторы (Центр культуры и отдыха «Победа», партнеры Тотального диктанта) выбрали гостиницу для Быкова – отель Domina на улице Ленина (что было логично, так как эта гостиница расположена в непосредственной близости от кинотеатра «Победа», где проходил диктант).

Отель этот сам по себе очень примечателен, ведь именно туда по плану должен быть заселиться Навальный в августе 2020 года. Мария Певчих, у которой уже был забронирован номер в этом отеле, прилетела на день раньше Навального, заметила за собой слежку уже из аэропорта, и хотя после некоторых маневров от слежки оторвалась, дойдя до отеля, обнаружила там своих преследователей. Во время регистрации ей стали задавать ряд странных вопросов (например, о роде занятий), а когда она вошла в свой номер, обнаружила, что у него общий балкон с соседним номером. Поменять номер ей отказались, хотя гостиница была почти пуста. Тогда она тихо собрала вещи и никому не говоря покинула гостиницу через черный вход. Между тем биллинги Алексея Александрова (одного из отравителей Навального), имеющиеся в распоряжении Bellingcat, показывают, что он был в непосредственной близости от этого отеля в тот день.

Итак, 13 апреля в 9 утра Дмитрий Быков и Екатерина Кевхишвили приземлились в Новосибирске, после чего заселились в отель Domina на улице Ленина (общего балкона там, впрочем, не было). К тому моменту убийцы уже были в городе - Паняев из Второй службы и Иван Осипов из «Лаборатории» прилетели в Новосибирск накануне вечером (под именами Владимир Алексеев и Иван Спиридонов, соответственно). И если Паняев мог быть тем, кто, по определению Путина, «просто присматривает», то Осипов – человек весьма конкретного профиля. Он не только сам работает в НИИ-2 ФСБ, но и постоянно созванивается сотрудниками центра «Сигнал» (где, как было показано в предыдущих расследованиях, работают с нервно-паралитическими веществами). Он также значится в регистрационных базах как получатель льгот (это может свидетельствовать о военных заслугах), а в приложениях по обмену контактными данными фигурирует как врач.

Дмитрий и Екатерина провели пару часов в номере, а потом отправились в кинотеатр «Победа», где, напомним, проходил тотальный диктант.

Все это создавало идеальную ситуацию для отравителей. Они знали еще с марта, что Быков прилетит в Новосибирск, и с 25 марта знали, что ему забронировали номер в отеле Domina. А самое главное, они сильно заранее знали, когда именно Быкова не будет в номере. Единственное, в чем они не могли быть уверены на 100%, – это в том, что Екатерина также пойдет в зал «Победы» (хотя это было ожидаемо). Спокойствия отравителям мог придавать тот факт, что диктант транслировался в прямом эфире, поэтому им не нужно было прилагать никаких усилий, чтобы убедиться - и Дмитрий, и Екатерина находятся в зале, а значит номер пуст. Каким образом отравители могли попасть в номер? Корреспондент The Insider, побывавший в отеле, убедился в том, что на всех этажах в коридорах установлены камеры слежения, и за немногочисленными гостями внимательно присматривает охрана. Сложно представить себе, что отравители могли проникнуть в номер без содействия персонала отеля. Руководство отеля отказалось от комментариев The Insider.

Дмитрий и Екатерина вернулись в номер только около шести вечера, после чего около 22:00 снова покинули номер на пару часов. Сразу после полуночи Паняев и Осипов забронировали рейс в Москву на 10 утра.



