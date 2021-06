Открытое письмо

Похищение и арест журналиста Романа Протасевича. Отравление и заключение политика Алексея Навального. Фальсифицированные обвинения и показательные процессы над историком Юрием Дмитриевым, художницей Юлией Цветковой и многими правозащитниками. СИЗО для редакции студенческого журнала DOXA. Аресты и пытки сотен мирных демонстрантов. Убийства нескольких политических активистов. Продолжающаяся оккупация частей Украины. Угрозы задержания, насилия и смерти для сотен тысяч людей, которые открыто выступают против этих мер.



Это мрачное меню государственного насилия, которое российские и белорусские власти предлагают своему населению. Политические лидеры всего мира осуждают это насилие. Эксперты следят за нарушениями прав человека, внутреннего законодательства и международных договоров. Но закрытия воздушного пространства, бойкота и заявлений о поддержке недостаточно. Нам нужен целостный подход, который дополнял бы традиционную политику, вовлекая граждан, а не правительства, создавая новые возможности, а не ограничивая установившиеся отношения -- предлагая пряник, а не только кнут.

Европейский Союз и его государства-члены должны пересмотреть свою политику в отношении своих восточных соседей, активизировав свои существующие органы, такие как Совет Европы и Восточное Партнерство. Необходимо пересмотреть их амбиции, расширить компетенции, увеличить ресурсы .

Ключ к успеху — в непосредственном общении с честными людьми Беларуси, России и других восточных соседей. Европейская конвенция о правах человека (подписанная Россией, но не Беларусью) определяет права и достоинство этих людей; Восточное партнерство (которое включает Беларусь, но не Россию) называет «взаимодействие с гражданским обществом… и инвестирование в людей и общество» своими основными целями. К сожалению, на практике эти задачи не реализуются. Более чем когда-либо, сегодня очевидно то что содействие образованию, здоровью и мобильности граждан соседних государств является важнейшим элементом европейской стабильности.



Поскольку число невинно арестованных и подвергнутых пыткам растет с ужасающей скоростью, мы настоятельно призываем наших политических лидеров выйти за рамки выражения солидарности .

Нам нужно создавать возможности для молодежи России, Беларуси и других авторитарных стран. Нам нужно создать маяки надежды для следующего поколения.

необходимо создать новый Восточноевропейский университет, расположенный в одном из государств-членов ЕС

Санкции могут иметь значение, но они нацелены на правящие режимы и отдельных лиц, оставляя граждан равнодушными или даже усиливая их лишения. В нынешней ситуации мы призываем вас перенаправить часть замороженной помощи ЕС на поддержку гражданского общества, образования и мобильности. Восточная политика должна быть щедрой. Она должна включать средства на визы, гранты и стипендии, на академические, терапевтические и гуманитарные визиты. Нам нужно проявлять амбициозность и творческий подход в создании свежих способов гражданской дипломатии, новых институтов для совместного обучения и больших возможностей для продуктивной работы. Потрясенные зверствами белорусского режима, продолжающейся российской оккупацией части Украины, признаками демодернизации в России, мы должны ответить так, чтобы наши границы стали более гостеприимными, прозрачными и плодородными.Опираясь на успешный опыт таких транснациональных высших учебных заведений, как Европейский университетский институт, Центрально-Европейский университет, Европейский университет Виадрина во Франкфурте, Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе, Колледж Европы и CIVICA (альянс восьми европейских университетов социальных наук),. Мы, нижеподписавшиеся ученые и деятели культуры, приветствуем государственные и частные инициативы, направленные на финансирование и размещение такого высшего учебного заведения. Это откроет новые возможности для тех, кто был уволен, репрессирован и вынужден покинуть свои дома, а также для тех, кто желает учиться, преподавать и заниматься исследованиями в соответствии с высокими европейскими стандартами.Мы направим наши интеллектуальные ресурсы, опыт и лидерство на создание такого университета.

