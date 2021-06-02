Алексей Навальный: «Они питаются нашим страхом. Не кормите их»

Экс-директору «Открытой России», 39-летнему Андрею Пивоварову грозит до шести лет тюрьмы по уголовному делу о сотрудничестве с нежелательной организацией ( статья 284.1 УК ). Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило дело 29 мая, через два дня как «Открытая Россия» прекратила свое существование. При этом сама «Открытая Россия» ни когда не признавалась российскими властями ни нежелательной организацией, ни иностранным агентом. Однако СК считает, что она была связана через неких координаторов , разъясняет Коммерсант, с тремя другими организациями, учрежденными Михаилом Ходорковским в Великобритании, в частности с Open Russia Civic Movement (ликвидирована в 2019 году), которые таки были квалифицированы российскими властями как «нежелательные».



По словам одной из коллег Пивоварова, основанием для возбуждения уголовного дела …. Стал репост «сообщения "Объединенных демократов" о регистрации кандидатов проекта в муниципальных образованиях…По версии следствия, при публикации поста Андрей "имел умысел на участие в деятельности нежелательной организации"»,— написала экс- координатор «Открытой России» Татьяна Усманова в своем Telegram—канале.

Комментируя задержание Пивоварова ( его сняли с рейса на Варшаву, который остановили, когда самолет уже был на взлетной полосе — столь серьезен этот проступок!) и экс-депутата Государственной Думы Дмитрия Гудкова пресс-секретарь президента России однако не нашел в их историях ничего политического: « Вряд ли, наверное, это можно ассоциировать с какими-то политическими претензиями, потому что какие-то обвинения, о которых мы читаем, которые выдвигаются со стороны силовых ведомств, они к политике не имеют никакого отношения", — сказал пресс-секретарь главы государства»,— цитирует Дмитрия Пескова государственное агентство РИА Новости.

Политик Алексей Навальный напротив совершенно не сомневается в причинах, почему обыски у семьи Гудковых проводили силами десятков следователей и почему Пивоварова сняли с самолета. Его адвокаты выложили в Instagram политика следующий пост : «Про обыски и задержания Дмитрия Гудкова и Андрея Пивоварова узнал от адвоката. По телевизору об этом ни гу-гу. Понятно почему: более-менее правдоподобного объяснения этих арестов в Кремле пока не придумали. А то, что есть — это и «телезрителю» понятно — прямая фабрикация уголовных дел. Фальшивка и преступление.

Моя поддержка Диме, Андрею и их семьям. Это честные люди, которых именно за это и преследуют.

А всем еще раз напомню: эта отвратительная лживая власть еще и очень труслива. Она так и будет сжирать людей по одному-по два, чтобы запугивать всех. А вот этих «всех» она страшно боится. Но пока сильные «все» сами испугались и молчат, соблюдая предложенные правила, власть не остановится никогда. Будет есть и есть. Людей, семьи, национальное богатство, наше будущее.

Они питаются нашим страхом. Не кормите их».

Сам Навальный вчера по видеосвязи выступал в суде во Владимирове: он подал иск к ФСИН , требуя снять с него квалификацию «склонен к побегу», из-за которой Навального будят восемь раз за ночь. 2 июня суд — surprise, surprise! —в удовлетворении иска отказал.

А в Петербурге между тем открылся международный экономический форум, на котором как всегда ожидается выступление президента Путина и его же встреча с зарубежными журналистами.

Гости форума , во всяком случае публично, об арестах и обысках ничего не говорят. Однако, в социальных сетях , в блогах появилось фото новинки форума — стенда Генеральной прокуратуры РФ. Собственно, это и есть суть.





НА ФОТО : Главное на Петербургском Международном экономическом форуме —2021 : стенд Генеральной прокуратуры. Чекистам стенд не нужен: они сидят на сцене, в зале и за кулисами

