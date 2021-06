Социально близкие и социально чужие

Власть решила зачистить всех и вся, кто хоть каким-то боком моuen быть связанs с Михаил Ходорковским.



Во вторник был задержан Дмитрий Гудков , который собирался избираться по спискам партии «Яблоко» ( по слухам, партия Явлинского в обычной своей манере и не особенно сопротивляясь давлению Кремля от оппозиционного политика уже отказалась). Гудкова задержали по какому-о странному делу о неких долгах семейной компании Департаменту имущества мэрии Москвы за аренду помещения. Но мало кто сомневается, что поддержка МБХ Гудкова на предыдущих выборах отливается политику сегодня этим крайне туманным уголовным делом.

Несмотря на то, что «Открытая Россия»* Ходорковского заявила о самороспуске и прекращении деятельности на территории России , ее бывший руководитель, питерский политик Андрей Пивоваров был в понедельник задержан в аэропорту «Пулково» : рейс на Варшаву был уже готов к взлету, как самолет развернули — Пивоварова сняли с рейса, у него ночью прошли обыски, а во вторник его в наручниках этапировали в Краснодар, где местный следственный комитет возбудил уголовное дело «об агитации в поддержку нежелательной организации,— сообщается на сайте СК по Краснодарскому краю. Следователи считают, что Пивоваров пытался скрыться за границей и ровно по этому в Пулково решили повторить "подвиг" белорусского батьки.

Очевидно, что это не последние репрессии в отношении сотрудников и коллег Ходорковского, которого власть боится не меньше, чем Алексея Навального. По структурам заключенного Владимирской колонии силовики прошлись катком еще весной, до майских праздников, заставив многих сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (объявлен иностранным агентом) податься в эмиграцию.



Но как же удивительно иной раз складывается информационная лента. В те же дни как начались репрессии против коллег МБХ, в Татарстане суд освободил из СИЗО бывшего инспектора ГИБДД Радика Бадретдинова, обвиняемого в изнасиловании 16–летней девушки, сообщила «Новая газета» . А в Москве из Басманного суда сбежал — вышел в перерыве покурить и не вернулся — Антон Бережной, обвиняемый в убийстве гея на Курском вокзале, сообщил Telegram-канал Baza.

И все становится на свои места: на свободе оказываются социально и нравственно близкие власти, в тюрьме — чужие и опасные Кремлю. Говорящие совпадения.

*«Открытая Россия» (ОР) — в 2017 году Генпрокуратура признала нежелательными зарубежные организации OR (Otkrytaya Rossia), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») в Великобритании, а также Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России») в США. Действующая в России «Открытая Россия» не имеет к ним отношения, заявляли ее активисты, но их продолжили преследовать. В марте 2019 года движение объявило о ликвидации, после чего была создана одноименная российская общественная организация.