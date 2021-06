Андрея Пивоварова сняли с рейса в Варшаву

Рейс «Санкт-Петербург — Варшава» задержался на полтора часа. Причиной стало желание силовиков задержать политика, экс-руководителя «Открытой России»* Андрея Пивоварова. Его вывели из самолета, который уже был готов к взлету.

«Меня сняли с самолета в Пулково. Летел отдохнуть, прошел таможню, никаких вопросов не было. Самолет уже прошел рулежку, как вдруг стоп. Подъехали менты и вывели меня. Сейчас я в ФСБ Пулково», — успел сообщить он в Telegram.

Сотрудники ФСБ заявили, что Пивоваров находится в розыске. После задержания его повезли в Главное Следственное управление СК по Санкт-Петербургу на Московском проспекте. Все происходит в рамках уголовного дела по ст. 284.1 УК - осуществление деятельности нежелательной организации.

27 мая «Открытая Россия»* объявила о самоликвидации. Причиной стали поправки к статье к статье 284.1 УК, которые ужесточают ответственность для сотрудников и сторонников, организаций, признанных в России нежелательными.

*«Открытая Россия» (ОР) — в 2017 году Генпрокуратура признала нежелательными зарубежные организации OR (Otkrytaya Rossia), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») в Великобритании, а также Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России») в США. Действующая в России «Открытая Россия» не имеет к ним отношения, заявляли ее активисты, но их продолжили преследовать. В марте 2019 года движение объявило о ликвидации, после чего была создана одноименная российская общественная организация.