Хирург Алексей Живов: Как привлечь людей к вакцинации

Ситуация с пандемией и вакцинацией в России и прекрасная статья в New England Jou rnal of Medicine побудили написать эту заметку.

I. Коротко о ситуации в России.

По данным оперативного штаба, сейчас мы имеем устойчивый ежедневный прирост заболевших #новой_коронавирусной_инфекцией или #Covid_19 в стране. В день в России уже заболевает более 9300 человек, а Москве более 3200, в Санкт-Петербурге около 850, в Подмосковье около 750 человек в день. Госпитализируется в Москве уже вновь более 1000 человек в день. По свидетельству Лев Авербах, в Питере вновь появились огромные очереди из скорых в больницы. Это уже намного выше показателей марта и апреля и подходит к показателям пика второй волны коронавируса. То есть в полный рост началась третья волна. Власти списывают этот рост на «отложенный спрос» на диагностику и лечение, возникший в майские праздники. Позволю себе заметить, что дело совсем не в этом. То есть 100% не в этом. А горькая правда состоит в том, что программа вакцинации в России провалилась. На нынешнее время обе дозы вакцины получили не более 10% Россиян. На вопрос «почему вы не прививаетесь?» зачастую звучит всякая ахинея от чипирования населения до вмешательства в генетический код и прочее. Сразу скажу, что недоверие к государству здесь имеет значение в небольшой степени. Преобладает банальный человеческий идиотизм, мракобесие и абсолютно наплевательское отношение к себе и к людям. ТОТАЛЬНАЯ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ! Маски в общественных местах 4/5 людей не носят. В кафе и ресторанах официанты уже без масок и посадка проводится очень тесно. Работники магазинов и торговых центров с масками на подбородке или под носом, посетители в большинстве своём без масок вообще. И при этом государство абсолютно самоустраняется от контроля за масочным режимом. Есть дела поважнее, понятное дело.

II. Опыт США, описанной в этой статье https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMp2107719... таков. В апреле не хватало вакцин и прививочных пунктов и привилось в рекордный день 3,2 млн человек. Сейчас вакцина в избытке, прививочные пункты закрываются за неимением работы, а в день прививается уже не более 2 млн человек (для сравнения с России это 20-300 тыс. в день максимум). Американцы полностью (2 дозы) привили чуть более 30% населения, а надо 80%. Наблюдая спад вакцинации, думают, что делать, как бороться с ковид-идиотизмом. Вознаграждение за вакцинацию работает не очень, люди начинают думать, что им доплачивают, чтобы сделать с ними что-то плохое. Но делать что-то надо! В одном из домов престарелых, где ковидная инфекция распространяется быстро и вызывает большое количество жертв, принудительно привили 90% постояльцев. При этом на добровольной основе привилось не более половины сотрудников, а один из них, кто заболел ковидом, заразил многих пациентов учреждения, трое из которых умерли, включая одного вакцинированного и двух невакцинированных. Это и другие события заставляет задуматься о принудительном вакцинировании работников ряда индустрий, где речь идёт о постоянном контакте с большим количеством людей. В частности, в крупной сети госпиталей штата Пенсильвания Penn Medicine вакцинирование уже обязательно для всех сотрудников, без него их не допускают до работы.

III. Что делать?

Государству наконец пора понять, что оно имеет дело с серьезнейшей проблемой, которая носит для него первостепенный характер! Только в США ущерб от пандемии уже сегодня составляет около 16 триллионов долларов!!! Российское государство, в отличие от многих других, обладает эффективной и безопасной вакциной Sputnik V. Страна имеет все возможности остановить пандемию и сберечь своё население от предотвратимых смертей и болезней. Для этого нужно:

1. Вести продуманную и очень активную разъяснительную компанию. По сравнению с имеющейся, её надо усилить в разы!

2. Ввести принудительную вакцинацию сотрудников (по принципу «нет вакцинации, нет работы») таких отраслей как медицина, образование, транспорт, общественное питание и индустрия развлечений.

3. Ввести дискриминационные меры для невакцинированных на посещение торговых центров, стадионов и массовых мероприятий, кафе и ресторанов, путешествия по стране и по миру.

4. Ввести четкую систему наказания и контроля за нарушением установленного масочного режима, избегать двойных стандартов!

5. Обеспечивать население правдивой статистикой о распространении и тяжести протекания эпидемии коронавирусной инфекции в стране, о наносимом ею ущербе людям и экономике.

Ну и конечно меньше всяческой лжи, побольше хорошего примера (включая ношение масок) от государственных деятелей, поменьше пренебрежительного отношения и победных реляций по отношению к эпидемии, которая далеко ещё не побеждена.

P.S. Моя ближайшая семья: мы с женой полностью привились (2 дозы), дочь получила свою первую дозу в прошедшую пятницу. Следуйте нашему примеру, дорогие друзья!!!

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