Илья Яшин: Осторожно! Самомедвеженец

С 1995 года в Госдуму здесь избирался Николай Гончар, главный жизненный навык которого — уметь встраиваться в систему. Начинал комсомольцем, потом возглавлял райком КПСС. В начале девяностых стал «демократом первой волны». Ну а с приходом к власти чекистов превратился в классического функционера «Единой России».

Просто вдумайтесь: 26 лет Гончар просиживает кресло в Госдуме. Дольше, чем Путин в Кремле.

Осенью Гончар отметит 75-летний юбилей: вроде бы пора на отдых, сколько можно-то. Но очень не хочется, ведь он так привык к роскошной думской заплате и бюджетной кормушке. Всеми силами цепляется за уютное кресло.

С начала года на подъездах снова появились плакатики с его сальной физиономией. Во дворах людей сгоняли на встречу с «уважаемым депутатом». Только вот встречи эти всё чаще заканчивались перепалками и скандалами. Поскольку Гончар сидит в думе уже четверть века, он успел раздать целое море предвыборных обещаний, про которые забывал сразу после дня голосования. Вот люди приходили и напоминали.

Гончар реально всех достал. Видимо, и в администрации поняли, что протащить его на новый срок не получится. В общем, всё, дорогие избиратели: деда сдали в утиль. «Единая Россия» объявила, что он проиграл партийные праймериз какому-то неизвестному мундепу с Таганки. Финита ля комедия.

Ну а что будет с Центральным округом? Неужели едросы всерьез попытаются избрать здесь какого-то муниципального ноунейма?

Нет, конечно.

Они прекрасно понимают, что в таких протестных округах у функционеров ЕР нет шансов — их выдвигают просто для отвлечения внимания. Реальным кандидатом власти в ЦАО будет Олег Леонов, координатор движения «Лиза Алерт». Он пойдет в думу как общественный деятель, независимый кандидат и, возможно, ему даже разрешат немного покритиковать власть. В реальности это и будет кандидат, представляющий на выборах власть. Самомедвеженец, как называют таких с 2019 года.

Такой же трюк власть попытается провернуть в некоторых других проблемных для нее округах (как на выборах в Госдуму, так и на довыборах в городской парламент).

Так что будьте внимательны и помните про «Умное голосование».

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