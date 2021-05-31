Предприниматель Анастасия Татулова: Хочешь мнение высказать — заплати миллион

История, случившаяся со мной сегодня, во всех отношениях восхитительная....

мне открылся новый чудный мир отношений власти и бизнеса, его очередная грань!

Итак, рассказ от том, как советник президента прислал мне приглашение выступить на ПМЭФ, но оказалось, что за выступление мне надо заплатить 900 тысяч рублей ... с меня)))) .

Есть такое волшебное мероприятие — ПМЭФ. Питерский экономический форум. Ежегодный. Там олигархи, президент, правительство — все 5 дней о судьбах российской экономики беседуют.

Так вот в этом году и про предпринимательство тоже, особенно про малое и среднее.

Модная, знаете ли, тема.

Но суть не в этом, а в уникальном предложении, которого в моей жизни ещё не было...

Меня на одной из сессий попросили выступить. Прислали официальное приглашение)).

Я в эти даты на Гастрите, с 1 по 5 июня. В Сочи. Поэтому это прямо запара.

Но один день третьего решила одним днём слетать туда-обратно в Питер на эту сессию. Дорого, сложно, но ведь важно!

Вдруг удастся, чтобы услышали. Ключевое событие все-таки.

Вчера мне помощник мой пишет, что для того чтобы выступить — я должна заплатить за билет на форум ... 960 000 рублей.

Занавес. Наверное откажусь от этого привлекательного во всех отношениях предложения , но очень признательна за такое смешное утро)). Искренне — я в восторге).

P.S. С другой стороны, смотрите, как повысилось благосостояние в стране))). Билет на форум для общественного (читай без зарплаты) омбудсмена по МАЛОМУ бизнесу — 900 тысяч, прикиньте, как им кажется, что мы зарабатываем.

P.P.S. Может, нужно было краудфандинг объявить)))).

P.P.S. Вообще огонь идея, дарю администрации президента и правительству для «пополнения выпадающих из бюджета доходов» — звать предпринимателей поговорить с чиновниками за деньги .

Так нам и надо. Хочешь мнение высказать — заплати миллион, помоги стране.

UPD: дорогие организаторы ПМЭФ, с удивлением наблюдаю своё фото в программе))).

Очень прошу вас удалить его с сайта или перечеркнуть с надписью «нищеброд» и фразой «этот спикер не согласился оплатить 900 тысяч рублей за выступление))».

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