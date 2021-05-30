«500 рублей каждому если есть на «Госуслугах»

30 мая — последний день праймериз «Единой России». Партия внутренним голосованием выбирает кандидатов, которые будут представлять ее на осенних выборах. В 2021 году процедура сопровождается массой сообщений о том, что сотрудников бюджетных учреждений принуждают голосовать на праймериз.

«Глядя на идущие сейчас праймериз «Единой России», невольно вспоминаешь известную даосскую формулу: «Движение — всё, конечная цель — ничто», — пишет политолог Аббас Галлямов.

«По идее, праймериз задумывались как инструмент повышения степени удовлетворённости избирателя политической системой. Отвечает ли та процедура, что мы имеем сейчас, этой задаче? Нет. Повсеместное принуждение людей к голосованию; скандалы, связанные с нежеланием тех делать это; угрозы и наказания, ставшие для процедуры главным фоном, — всё это если и отражается на отношении избирателя к системе, то исключительно отрицательным образом», — добавляет он.

С самого начала процедуры посыпались сообщения о принуждении бюджетников к голосованию. В апреле «Открытые медиа» написали, что такие жалобы идут из разных регионов, во всех случаях от бюджетников требуют зарегистрироваться и проголосовать за любого кандидата.

«Все делается неофициально и тихо. Подходит замдиректора лично к каждому учителю и объясняет, что и как нужно сделать. Тех, кто не согласится в этом участвовать, обещают считать неблагонадежными», — рассказывал тогда учитель одной из петербургских школ. Спустя пару недель принуждение перестало быть тихим и неофициальным: в том же Петербурге в соцсетях появились скриншоты писем из районных администраций о том, чтобы школьные коллективы регистрировались на праймериз. Профсоюз учителей в итоге официально попросил ЕР не нагружать учителей принудительным голосованием, в петербургском отделении партии сначала заявили, что никаких принуждений нет, а затем — что к ним не причастны. Наконец, депутат городского ЗакСа от «Яблока» Борис Вишневский подал заявление в прокуратуру, чтобы та провела проверки в учреждениях, откуда приходили жалобы.

Такая же ситуация в других городах. В Москве призвали регистрироваться на портале госуслуг и сайте mos.ru сотрудников больниц, Москомспорта, Самбо-70 и управы округа Хамовники — и это только на конец апреля. Им нужно было указать данные нескольких близких людей и ответить на вопрос, будут ли они участвовать в электронном голосовании на выборах осенью 2021 года. Чиновники тогда заявили, что собирают данные с целью «популяризации сайта mos.ru». В Перми глава одного из бюджетных учреждений призвала коллектив идти голосовать фразами «мы все с вами граждане нашей страны» и «у вас у всех есть малая родина, которая ждет вашего решения», и заявив, что это «отработка цифровой системы голосования». Рабочие «Уралкалия» получили от руководства письма с инструкцией, как регистрироваться на госуслугах, и памятками, за каких кандидатов голосовать. Во Владивостоке на улице появились объявления «500 рублей КАЖДОМУ за 5 минут если есть госуслуги». «Жду, что завтра наймут гопоту, чтоб ходили по улицам: «Есть Госуслуги? А если найду?», — написал в Facebook политик Андрей Пивоваров. «Новая газета» сообщала, что отдельно горожанам предлагают проголосовать за одного из кандидатов за 1 тыс. рублей.

Скриншоты массовых рассылок с требованием голосовать на праймериз опубликовала правозащитница Марина Литвинович. В комментариях пользователи выложили еще несколько подобных обращений. Портал «Голос»*, по словам сопредседателя организации Григория Мельконьянца, «завалили фактами принуждения бюджетников к регистрации на тестирование системы интернет-голосования ЦИК и праймериз «Единой России».

«Пример из Краснодарского края, из самой большой в мире станицы — Каневской. По образовательным учреждениям всех уровней администрация разослала письмо с пометкой СРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, в котором дала ссылку на гугл-таблицу (вот это прогресс), в которой от руководства учреждений требуется отчитаться о записи сотрудников на несколько голосований: ДЭГ ЦИК, праймериз ЕР и по благоустройству. Гугл-таблица оперативно заполнялась весь день. В настройках файла указаны реквизиты его владельца и редакторов. В итоге, количество отмобилизованных на тестирование ЦИК уже составило 1,5 тыс человек, а на праймериз ЕР 1,6 тыс. И по странному совпадению: 28 апреля «Единая Россия» отчиталась, что на праймериз, зарегистрировались почти 2 млн избирателей, а уже 29 апреля ЦИК отчитался о регистрации более 2 млн граждан на тестирование системы интернет-голосования ЦИК», — привел пример Мельконьянц.

«Я думаю, что это прямое применение админресурса, без которого «Единой России» праймериз не провести. Многие эксперты заранее говорили, что партия за счет использования бюджетников захочет повысить свой рейтинг. Это технология работы ЕР. Я сама как бюджетник получала такие письма, работая в госуниверситете Омска», — говорила «Коммерсанту» завкафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС доктор политических наук Инна Ветренко.

«Новая газета» в конце мая сообщила о собраниях московских бюджетников, на которых рассказали, что составление списков идущих голосовать и регистрация на госуслугах действительно нужны были для участия в праймериз «Единой России». При этом на совещаниях нельзя было пользоваться телефонами и вести фото- или аудиофиксацию. Собеседница издания, посетившая такое совещание, говорила, что там обсуждали, «как выполнить план по спискам, если люди не хотят участвовать в праймериз «ЕР». Она и другие бюджетники сообщили, что лимиты по набору людей на голосование спустили в учреждения Подмосковья еще в феврале, при этом от каждого сотрудника требовались личные данные и регистрация на портале еще троих человек.

«Сначала людям сказали: регистрируйтесь, как хотите. А потом в помощь выделили айтишника, он всех зарегистрировал, — рассказала сотрудница одного из предприятий ЖКХ. Издание пишет, что лидер пропартийного движения «Мы Мытищи» и муниципальный депутат Михаил Мурзаков в ответ на сообщения о принуждениях в Facebook заявил, что это «провокации», а директора учреждений не требуют, а «демократично обсуждают в своем кругу», как бы использовать его движение для «улучшения финансирования образования, строительства новых школ и капремонта старых». Одновременно родителей воспитанников детских садов просили регистрироваться, «чтобы в дальнейшем проголосовать за социально важные проекты «для нашего любимого города». Когда это не сработало, чиновники распорядились выставлять квитанции за оплату детсада исключительно через госуслуги. «Новая» отмечает, что в собранных списках проставляли «галочки» напротив фамилий тех, кто является «лояльным», составляли сводки по выполнению плана, а затем предоставляли отчеты кураторам.

По факту, пишет издание, руководители учреждений могли передавать третьим лицам, то есть администрации округа, персональные данные тысяч работников. По итогу только в Мытищах, по сообщению районной администрации, в предварительном голосовании приняли участие 3780 человек.

Одновременно со скандалом о принуждениях в сети обсуждают самих кандидатов. Одной из самых громких стало явление народу экс-солистки группы ТАТУ Юлии Волковой, которая в своих видеороликах обращается к населению Ивановской области и говорит, что «тоже ошибалась», отвечая комментаторам.



«Думаете, Юля Волкова не понимает, что сейчас участвует в клоунаде? Уверен, что она не дура. Странные фотки, гламурные сплетни и откровенные глупости всегда отвлекают внимание. Это карнавализация повестки как политическая технология. Лучше об этом, чем про посадки и репрессии. Про розовые кофточки, накачанные губы и глупые вроде бы ролики. Главное забыть о главном. Для отвлечения внимания все средства хороши. Надеюсь, все участники проекта «Юлия Волкова на Праймериз» хорошо заработают (или уже). Всякий труд должен оплачиваться. Это справедливо», — отмечает политолог Александр Кынев.



Ранее сообщалось, что на праймериз ЕР заявились не менее шести депутатов с самым низким рейтингом эффективности. Также в списки попал 30-летний четвероюродный брат Рамзана Кадырова.

Несмотря на всю эту активность, рейтинги партии «Единая Россия», по данным ВЦИОМ от 28 мая, снизились еще на 0,9 п.п. за неделю.

* «Голос» — В 2013 году ассоциацию «Голос» Минюст принудительно включтл в реестр организаций выполняющих функции иностранного агента. После этого ее участники учреждили движение в защиту прав избирателей «Голос».