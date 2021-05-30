Сергей Медведев об антисанитарном кордоне вокруг России

Весь прошлый век, и в 1920е, и в 1990е, Россия маниакально боялась создания против нее "санитарного кордона" из стран-лимитрофов, который изолирует ее от Европы. Кончилось тем, что в 21 веке она сама создала вокруг себя антисанитарный кордон из высокотоксичных режимов: Абхазия, Южная Осетия, Крым, Донбасс, Белоруссия, сюда же можно отнести и Приднестровье. Через него не течет вода (Крым), не летают самолеты, отключают потоки электроэнергии (Украина), возможно не пойдет и газ по трубам... Мало того, что он изолирует Россию от мира, так он еще становится все более затратным в содержании, генерирует все больше издержек и своей токсичностью отравляет саму Россию. Его нельзя отрезать, его нельзя присоединить, его приходится содержать, все глубже увязая в этом болоте. Хотели создать очаги управляемых проблем для Запада и для независимых постсоветских государств — а в итоге получили сжимающееся кольцо сплошного заражения. Не перестаю дивиться стратегической мудрости Кремля!