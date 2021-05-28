Александр Баунов о важности приговора по делу Голунова

По делу о подброшенных Ивану Голунову наркотиках суд приговорил Игоря Ляховца к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима, Максима Уметбаева - к восьми годам, Романа Феофанова - к восьми годам колонии, Акбара Сергалиева - к восьми годам колонии, Дениса Коновалова - к пяти годам колонии", - огласил решение судья Сергей Груздев. Также суд лишил бывших полицейских специальных званий и запретил занимать должности с осуществлением функций представителя власти на сроки до пяти лет. Гражданский иск Голунова в размере 5 млн рублей суд удовлетворил полностью и распределил поровну между осужденными.

Ценность дела Ивана Голунова именно в серьезных приговорах. Мы живем в обществе, где принято считать, что гражданину, несправедливо обиженному силовиками, повезло, если силовики отстали. «Скажи спасибо, что не посадили», - в этом видят победу гражданина и наказание силовиков. К сожалению, так сплошь и рядом думают и сами силовики. Они достаточно наказаны тем, что у них облом, а гражданин достаточно вознагражден тем, что легко отделался. Такая система создает в среде силовиков очень низкий порог перед нарушением закона, а у граждан - очень высокий перед поиском управы на них и справедливости. Дело Ивана Голунова ценно тем, что опрокидывает эту порочную, лишенную равновесия конструкцию.

Ивану Голунову при поддержке общества и рационально мыслящей части элиты удалось добиться именно правосудия, а не чтоб отстали. Дело Ивана Голунова должно сформировать новый прецедент, из исключения стать правилом, как бы этому ни сопротивлялись.

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