Родителям оренбургского первоклассника грозит штраф за плакат о ремонте школы

Родителям первоклассника в Оренбургской области грозит штраф за участие их ребенка в несанкционированном митинге. Мальчик с другими учениками на последнем звонке поднял плакат с просьбой отремонтировать школу.

Издание «Подъем» пишет, что, по словам родителей ребенка, плакаты о необходимости ремонта школы были у всех учащихся первого класса и акцию поддержали все родители. После этого полиция начала проверку и провела беседы с семьями.

«Штраф грозит за участие ребёнка, хотя мы со своими детьми были. Я думаю, что это несправедливо, неправильно. Мы не митинговали, не требовали, мы просили, просили обратить внимание на нашу школу», — рассказала журналистам мать ребенка Светлана Петрова.

По ее словам, семье грозит штраф в 30 тыс. рублей, который оплатят жители их села вскладчину. Школу в селе Александровка признали аварийной в 2019 году, с 2020 года ученики занимаются в помещениях бывшего интерната. Родители решили взять плакаты на последний звонок после новостей о том, что детей начнут возит в школу в соседнем селе за 28 км от дома. После инцидента районные власти сообщили, что выделят на ремонт здания 3,8 млн рублей и закончат работы к 1 октября.