Суд вынес приговор экс-полицейским по делу Голунова

Самый длительный срок в колонии будет отбывать Игорь Ляховец — 12 лет. По восемь лет заключения Мосгорсуд назначил Акбару Сергалиеву, Максиму Уметбаеву и Роману Феофанову. Признавший вину Денис Коновалов получил пять лет лишения свободы. Всех лишили права занимать должности в правоохранительных органах на различные сроки, а также званий. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Ивана Голунова к подсудимым и взыскал по 1 млн руб. с каждого. Ранее журналист обещал отдать эти деньги на благотворительность.

Обвинение ранее запрашивало более суровое наказание для всех фигурантов дела. Так, Ляховцу запрашивали 16 лет колонии. Сергалиеву, Феофанову и Уметбаеву — по 12 лет заключения, а Коновалову — семь лет.

Суд сегодня огласил только вводную и резолютивную части приговора, без подробностей, так как в деле содержится государственная тайна, отмечает «Медиазона».

Голунов удовлетворен приговором, и обжаловать его не будет. «Я обещал добиться справедливости. Первый этап мы сделали, надеюсь, мы узнаем результаты второго этапа касательно заказчиков этого преступления», — отметил он.



Ивана Голунова задержали в июне 2019 года, полиция сообщила, что при нем, а также в его квартире обнаружили наркотики. Сам он утверждал, что запрещенные вещества ему подкинули и задержание связано с его профессиональной деятельностью. В результате общественной кампании журналиста освободили из-под стражи и закрыли дело о покушении на сбыт наркотиков. Полицейских, которые проводили задержание, уволили, тогда же были отправлены в отставку два генерала МВД. В январе 2020 Ивана Голунова признали потерпевшим, суд арестовал пятерых экс-полицейских. По версии следствия, они приобрели наркотики и подкинули их журналисту, чтобы повысить показатели раскрываемости уголовных дел. Заказчика у преступления не было, утверждает СК.