Студсоюзы 39 стран Европы призвали прекратить сотрудничество с вузами Белоруссии

Студенческие союзы из 39 европейских стран призвали прекратить партнерство с вузами Белоруссии, которые применяют репрессии против учащихся. Совместная резолюция опубликована на сайте Ассоциации белорусских студентов.

Заявление «О кризисе прав человека в академическом сообществе Белоруссии» подписали 47 объединений, входящих в Европейский союз студентов. С 1999 года в нем представлена и белорусская ассоциация, которая на съезде союза в мае подняла вопрос о действиях в адрес властей республики.

Авторы резолюции напоминают о так называемом «черном четверге» 12 ноября 2020 года, когда в республике задержали нескольких студентов и преподавателя за причастность к акциям протеста. С тех пор, говорится в заявлении, репрессий не стало меньше, и они изменили характер.

«В большинстве вузов появились проректоры по безопасности и кадрам, большинство действий, направленных на подавление свободы слова и свободы собраний, осуществляют именно они. Кроме того, важно отметить, что администрации вузов Беларуси проводят репрессивную политику, отчисляя наиболее активных студентов. В некоторых вузах администрация создала особые условия, при которых студенты не могли сдать экзамены во время зимней сессии. В результате эти студенты также были отчислены. Администрации также следят за посещаемостью активных студентов. Кроме того, в студенческих общежитиях происходят обыски и похищения студентов. К нашему глубокому возмущению следует отметить, что студенты подвергаются грубым уголовным и административным обвинениям и приглашаются на беседу в милицию», — говорится в заявлении.

Там также отмечается, что некоторым преподавателям с активной гражданской позицией в вузах Белоруссии объявили выговоры и лишил их надбавок, несколько человек уволили. Кроме того, власти республики приняли поправки, которые позволяют отчислять студентов за пропуск 36 академических часов или 16 занятий без официального предупреждения.

«Ранее студенты могли быть отчислены только после двух выговоров. Поскольку уведомление об административном аресте не считается достаточной причиной для пропуска занятий, студенты могут быть отчислены за административный арест без выговоров», — отмечают авторы письма.

Они призвали МВД Белоруссии освободить всех студентов, арестованных за участие в митингах, а также обратились к национальным студенческим союзам с предложением объявить о недопустимости партнерства с вузами, преследующими своих студентов.

Также авторы заявления обратились к Наблюдательной группе по Болонскому процессу (BFUG) с просьбой призвать республиканское министерство образования публично отчитаться о ситуации с правами членов академического сообщества. Кроме того, они просят ООН и ОБСЕ усилить сотрудничество с белорусскими правозащитными организациями, а международные банки — «прекратить любые формы финансовой помощи Беларуси пока не будет зафиксировано окончательное прекращение нарушений прав человека».

12 ноября 2020 года в Минске были задержаны 10 студентов и один преподаватель вуза. Их арестовали и поместили в СИЗО за организацию протестов. В прессе происходящее назвали «делом студентов», в мае в Минске начался суд по нему.