Главное в политике за 26 мая

ГЛАВНОЕ

• О новой фазе активного протеста объявила белорусская оппозиция, так как «в результате бездумных действий нелегитимного режима Беларусь превратилась в «черное пятно» на мировой карте»: «Режим на грани тотальной изоляции — как никогда прежде <…> с момента захвата самолета в опасности не только беларусы, но и граждане других стран. Никто не может чувствовать себя в безопасности, пока мы все не остановим террор».

• Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что действовал в рамках законодательства, вынудив посадить самолет Ryanair, после чего был задержан экс-главред telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Журналиста он обвинил в подготовке кровавого мятежа, а также убийстве людей на юго-востоке Украины. Протасевич не скрывал своего пребывания на Донбассе, но только в качестве репортера.

• Лукашенко потребовал от ЕС компенсировать расходы от экстренной посадки самолета Ryanair в Минске: «МЧС, Минздрав, саперы, кинологи, антитеррор и другие службы, были подняты по моей команде. Надо за это заплатить». Но пока ответом стала рекомендация Европейского агентства авиационной безопасности всем европейским авиакомпаниям избегать воздушное пространство Белоруссии. В июне ЕС может ввести санкции, которые затронут один из основных экспортных товаров страны — калийные удобрения, пишет Bloomberg.

• «Драма «минской спецоперации» заключается в том, что на одной стороне — цивилизованная Европа, для которой главные ценности есть человеческая жизнь и доверие к государству, а с другой — захватившая власть дикая бандитская орда без совести, принципов и каких-либо моральных ограничений», — пишет Геннадий Гудков.

ПОЛИТИКА

• «Закон против ФБК*» принят в окончательном, третьем чтении Госдумой — он запрещает причастным к деятельности экстремистских организаций участвовать в выборах всех уровней.

• «Нет предела у беспредела», — пишет глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, разбирая основные моменты нового ограничительного закона.

• Список нежелательных в России пополнили три немецкие неправительственные организации.

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• РЖД начинает привлекать труд осужденных на стройку БАМа — первые 600 человек, которым заменят наказание на исправительные работы, могут появиться там уже в июне, пишет «КоммерсантЪ». Они будут трудиться разнорабочими, бетонщиками и арматурщиками.

• Ранее директор ФСИН Александр Калашников призвал привлекать осужденных за нетяжкие статьи к работам, на которых сейчас трудятся гастарбайтеры. В Федерации мигрантов эту идею не оценили.

*ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.