Алексей Макаркин об отношениях Москвы и Минска

1. Союзнический фактор. Сейчас Александр Лукашенко будет стремиться как можно дороже «продать» России свой разрыв с Западом и невозможность проводить многовекторную политику. И Москва здесь будет на его стороне. Отказ самолетам лететь в Москву по маршрутам в обход Беларуси – из этого ряда. Даже неудобный, вызывающий раздражение «батька» остается для Москвы геополитическим союзником, не позволяющим НАТО приблизиться к Смоленску.

2. Эмоциональный фактор. Реакция провластной субкультуры – и верхов, и низов – на спецоперацию по аресту Романа Протасевича – носит куда более позитивный характер, чем даже официальная позиция власти. Силовики и их окружение откровенно завидуют – а почему нам так нельзя. Для массовой российской аудитории Лукашенко – вполне привлекательная фигура. Его образ прост – рачительный хозяин, сохранивший промышленность и сельское хозяйство. Любые протесты трактуются в связи с этим как безответственные, инспирированные извне. Поэтому внутри России Лукашенко пользуется, пожалуй, большей поддержкой, чем в собственной стране, где его знают куда лучше.

3. Прагматический фактор. В отношениях с Западом Россия может выступить в роли «сдерживающей» силы, подчеркивая, что она способна как-то ограничить планы батьки, не позволяя ему совсем уж разбушеваться в отношении любых критиков его режима.

4. Финансовый фактор. Самый проблематичный – компенсировать последствия холодной войны Лукашенко с Западом, видимо, придется России – за счет новых кредитов в обмен на обещания крепить геополитический союз. Притом, что Россия сама находится в состоянии холодной войны с Западом (встреча Владимира Путина с Джо Байденом призвана не остановить ее, а выработать правила, не допускающие неуправляемой эскалации) и тянет на себе ДНР-ЛНР.

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