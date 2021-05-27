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Пензенское отделение признанного иноагентом «Мемориала»* ликвидируют

27.05.2021

В Пензе ликвидируют региональное отделение «Мемориала»*. Заявление в Минюст подала председатель местного филиала организации Татьяна Алфертьева. 73-летняя пенсионерка рассказала изданию «7х7», что устала от регулярных штрафов от Налоговой службы, которые платит из своей пенсии.

По словам Алфертьевой, статус юрлица организации нужен был для перечисления грантов, но она их давно не получает. В 2012 году пензенский «Мемориал»* прекратил финансовую деятельность, при этом минимум раз в год налоговая служба выставляет ему штрафы по неуплате сборов за 20 лет. При том, что сумма недоимок составляет 5-12 коп., пенсионерка платит за это тысячу рублей. Еще от 600 до тысячи рублей уходит на сдачу налоговой отчетности, которую по новым правилам можно сдать только через электронные системы и с цифровой подписью. 

Пензенское отделение «Мемориала»* существовало с 2000 года. Алфертьева отметила, что вся его финансовая деятельность — это несколько грантов, полученных за годы работы, в том числе от областного правительства. Деньги тратились на проведение конкурсов, научно-исследовательскую работу и издание книг, в штате было три человека, которые не получали зарплату. Она отметила, что самые большие вознаграждения за время работы отделения от организации получили сотрудницы ФСБ, которые искали имена репрессированных в архивах. 

В 2015 году Алфертьева потеряла зрение, а на заявки на гранты из регионального правительства и Фонда президентских грантов в те годы уже приходили только отказы. «Мне отвечали, что заявленная тематика не пользуется спросом», — рассказала пенсионерка. По ее оценкам, в Пензе около 600 сторонников, поддерживающих деятельность «Мемориала»*, причем организация будет продолжать работу, но уже без статуса юридического лица. Предварительное заседание по делу о ликвидации пензенского «Мемориала»* назначено на 31 мая.

* «Мемориал» — организация внесена в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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