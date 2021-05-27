Пензенское отделение признанного иноагентом «Мемориала»* ликвидируют

По словам Алфертьевой, статус юрлица организации нужен был для перечисления грантов, но она их давно не получает. В 2012 году пензенский «Мемориал»* прекратил финансовую деятельность, при этом минимум раз в год налоговая служба выставляет ему штрафы по неуплате сборов за 20 лет. При том, что сумма недоимок составляет 5-12 коп., пенсионерка платит за это тысячу рублей. Еще от 600 до тысячи рублей уходит на сдачу налоговой отчетности, которую по новым правилам можно сдать только через электронные системы и с цифровой подписью.
Пензенское отделение «Мемориала»* существовало с 2000 года. Алфертьева отметила, что вся его финансовая деятельность — это несколько грантов, полученных за годы работы, в том числе от областного правительства. Деньги тратились на проведение конкурсов, научно-исследовательскую работу и издание книг, в штате было три человека, которые не получали зарплату. Она отметила, что самые большие вознаграждения за время работы отделения от организации получили сотрудницы ФСБ, которые искали имена репрессированных в архивах.
В 2015 году Алфертьева потеряла зрение, а на заявки на гранты из регионального правительства и Фонда президентских грантов в те годы уже приходили только отказы. «Мне отвечали, что заявленная тематика не пользуется спросом», — рассказала пенсионерка. По ее оценкам, в Пензе около 600 сторонников, поддерживающих деятельность «Мемориала»*, причем организация будет продолжать работу, но уже без статуса юридического лица. Предварительное заседание по делу о ликвидации пензенского «Мемориала»* назначено на 31 мая.
* «Мемориал» — организация внесена в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.