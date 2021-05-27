#Россия и мир

Facebook назвал Россию «крупнейшим игроком в дезинформацию»

27.05.2021

Россия оказалась лидером по дезинформации в отчете Facebook. В документе говорится о том, как социальная сеть боролась с «вбросами» с 2017 по 2020 год