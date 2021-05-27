Facebook назвал Россию «крупнейшим игроком в дезинформацию»

Социальная сеть сообщает, что с 2017 года работала с властями разных стран и с гражданским обществом над коллективным ответом так называемым «операциям влияния». Так в отчете называют скоординированные действия по манипулированию мнениями и искажению дискуссий для достижения определенных целей. За четыре года команда портала удалила более 150 подобных сетей аккаунтов и ботов. Отмечается, что кампании были нацелены на общественные дискуссии и управлялись «правительствами, коммерческими структурами, политиками, заговорщиками и маргинальными политическими группами».
Большинство, 27 сетей, работавших на манипулирование общественным мнением, происходило из России. 15 из них исследователи связали с Агентством интернет-исследований, которое называют «фабрикой троллей» и считают связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным. Еще четыре кампании связали с работой спецслужб, а две — с медиакомпаниями. В качестве примера приводится сеть, которую отнесли к работе российской военной разведки. Она, как сообщается, была нацелена на соседние с Россией страны и частично на США. Еще одна российская сеть, которой управляли из Мексики, была ориентирована на США и публиковала посты о феминизме, испаноязычной идентичности и движения BLM.
Исследование началось в 2017 году после того, как Facebook выявил масштабную кампанию по дезинформации, которую вели аккаунты, связанные с «фабрикой троллей». Выяснилось, что они управляли общественным мнением благодаря влиянию на пользователей соцсети в ходе президентских выборов в США 2016 года.