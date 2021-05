«Открытая Россия»* объявила о самоликвидации

Совет «Открытой России»* проголосовал за решение о самоликвидации. «Мы приняли его, чтобы защитить наших сторонников. Госдума готовится принять поправки к статье 284.1 УК РФ о нежелательных организациях, которые позволят посадить в тюрьму любого, кто будет сотрудничать с «Открытой Россией»*. Никаких иллюзий насчет судов у нас нет. Закон о нежелательных организациях написан специально под нас», — говорится в заявлении.

Участники «ОР»* отмечают, что каждый из них «продолжит поддерживать независимых политиков, заниматься просвещением и оказывать правовую поддержку жертвам властного произвола — в меру своих возможностей».

Руководитель организации Андрей Пивоваров уточнил, что закрываются ее отделения в регионах. Все члены теперь исключены из организации.

«Это не значит, что мы опустили руки. Каждый из нас сделает все возможное, чтобы Россия стала свободной. Честные выборы, сменяемость власти, свободный парламент, справедливый суд — вот то, во что мы верим, и чего хотим для России», — пишет он.

*«Открытая Россия» (ОР) — в 2017 году Генпрокуратура признала нежелательными зарубежные организации OR (Otkrytaya Rossia), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») в Великобритании, а также Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России») в США. Действующая в России «Открытая Россия» не имеет к ним отношения, заявляли ее активисты, но их продолжили преследовать. В марте 2019 года движение объявило о ликвидации, после чего была создана одноименная российская общественная организация.

Читайте также:

Нежелательные люди