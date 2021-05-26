Константин Сонин: Вакцинация в Америке

Вышли результаты опроса The Economist/ YouGov об отношении к прививке против COVID-19 в CША в разрезе результатов голосования на президентских выборах 2020 года. Всего в Америки уже привилось полностью 39% граждан от 12 лет и старше, частично - 49%. Примерно 15% американцев младше 12 лет и для них прививки нет, то есть сейчас привито полностью примерно 50% всех, для кого прививка есть, частично - около 65%. Что означает, глядя на результаты опросов, что основные непрививающиеся — это вовсе НЕ избиратели Трампа, а те, кто вообще не голосовал (примерно половина американцев 18+).

Избиратели Байдена:

Полностью вакцинированы 76%

Частично 10%

Собираются 7%

Не собираются 2%

Не уверены 4%

Избиратели Трампа:

Полностью вакцинированы 54%

Частично 6%

Собираются 3%

Не собираются 26%

Не уверены 12%

NB: в отличие от цифр по прививкам в первом абзаце, это - результаты ОПРОСА. Возможно, что те, кто голосовал за Байдена, завышают свою привитость, а те, кто голосовал за Трампа - занижают. Это среди множества других факторов, которые затрудняют интерпретацию результатов любого опроса.

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