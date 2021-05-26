Игорь Эйдман: Привет от «нежелательного»!

Генпрокуратура РФ признала наш Forum Russischsprachiger Europaer e.V. ("Форум русскоязычных европейцев") нежелательным в России. Об этом сообщила в среду ее пресс-служба. Мы организовались только три года назад и уже такая высокая оценка

Вместе с нами признаны нежелательными еще две известные немецкие организации с гораздо более длинной историей: Zentrum fur die Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности") и Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен").

В российских СМИ приводятся и обоснования фактического запрета на территории России наших организаций.

В Генпрокуратуре посчитали, что наша деятельность «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». А знаете в чём выражается эта угроза? Liberale Moderne - "сотрудничает с Ходорковским", Deutsch-Russischer Austausch -"отметилась агрессивными призывами на своём сайте накануне проведения референдума в Крыму", а Forum Russischsprachiger Europaer - "создан по инициативе Игоря Эйдмана". Вот какой страшный компромат.

Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Поговорил сегодня с другом-правозащитником из Москвы. Проблемы там нарастают как снежный ком. Даже самые стойкие начинают задумываться об эмиграции.

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