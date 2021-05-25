Главное в политике за 25 мая

ГЛАВНОЕ

• Авиакомпании мира отказываются использовать воздушное пространство Белоруссии после захвата по приказу Александра Лукашенко самолета ирландской Ryanair в Минске для ареста журналиста Романа Протасевича. Страны Евросоюза решили запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран. А Вашингтон обещает привлечь к ответственности режим Лукашенко. Президент Джо Байден назвал инцидент с самолетом «возмутительным» и отметил, что видео, на котором Протасевич говорит, что дает признательные показания по делу об организации массовых беспорядков в Белоруссии, «судя по всему, записано под принуждением».

• Запрет на полеты европейских авиакомпаний может лишить Белоруссию почти половины ее доходов от транзитных перелетов, то есть $30-35 млн в год, считает глава консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий.

• В Белоруссии настаивают, что экипаж самолета решение о посадке в Минске принял самостоятельно — власти опубликовали фрагмент расшифровки переговоров пилота с диспетчером аэропорта.

• Россиянку Софью Сапегу, задержанную вместе с Протасевичем арестовали на два месяца — ее подозревают в совершении на территории Белоруссии преступлений в августе-сентябре прошлого года. Она, как и сам журналист находится в СИЗО.

• «Каков смысл действий Лукашенко? — задается вопросом экономист Константин Сонин и сам отвечает. — Чтобы оправдать для себя и своего окружения то, что делается последние месяцы — полный разгром страны и экономики, — нужно чтобы враг не просто был, а чтобы враг «нападал».

• Лукашенко по полной программе отрабатывает свое давно уже устаревшее прозвище «последний диктатор Европы», отмечает политолог Григорий Голосов: «Намечается модель: Лукашенко, будучи уже изгоем, делает чудовищные и опасные глупости, и на его фоне Владимир Путин выглядит здравомыслящим потенциальным партнером, как по умиротворению «последнего диктатора», так и по всяким безобидным проектам вроде климата и Ирана».

• Путину важно не потерять Белоруссию и в рамках такой логики имперского строительства, перехват и принуждение к посадке самолета с целью захвата заклятого врага Лукашенко — явно отвечает интересам России, пишет бывший замглавы МИД РФ Георгий Кунадзе: «Во-первых, надолго, если не навсегда лишает Лукашенко возможности заигрывать с коллективным Западом. А, во-вторых, обещает повысить и без того почти запредельный градус ненависти, которую испытывают к своему диктатору белорусы».

РЕПРЕССИИ

• Против Алексея Навального возбудили новое уголовное дело — об оскорблении судьи Веры Акимовой, которая оштрафовала его по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. «Мой мощный преступный синдикат растет. Я совершаю все больше преступлений. Все больше и больше следователей заняты мной, а не такой ерундой, как убийства, грабежи и похищения людей», — комментирует политик новое преследование.

• Навальный становится политически товаром — Кремль понял, что у него в руках оказался важнейших актив, который можно использовать для решения проблемы санкций, считает главный редактор The New Times Евгения Альбац.

• Второе чтение прошел законопроект о запрете участвовать в выборах всех уровней причастным к экстремистским организациям, к которым власти хотят причислить структуры Навального.

• В суд подают сотрудники московского метро, уволенные, по их мнению, за поддержку оппозиционера.

• Правозащитный проект Gulagu.net покидает Россию из-за опасений за безопасность сотрудников, сообщил его создатель Владимир Осечкин.

• Владимиру Кара-Мурзе отказали в возбуждении уголовного дела о его отравлениях. Политик обратится в ЕСПЧ.

ЭПИДЕМИЯ

• Якутия вводит обязательную вакцинацию населения от коронавируса — речь идет в первую очередь о сотрудниках сферы образования, тех, кто занимается организацией отдыха в детских летних лагерях и людях, задействованные в проведении массовых мероприятий республиканского масштаба. Работодателям, которые не обеспечат вакцинацию, грозит штраф в 200 тыс. руб.

• Грузия с 1 июня откроет сухопутные границы для путешественников, которые были закрыты с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Но российские туристы не смогут напрямую проехать в Грузию, сообщает Aviasales — ограничения, введенные Москвой, продолжают действовать и на российском пункте пропуска «Верхний Ларс» туристов «точно развернут».

РОССИЯ И США

• Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 16 июня в Женеве, сообщили в Кремле. «Мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией», — отметили в Вашингтоне.

• Суд оштрафовал Google на шесть млн руб. за отказ удалить посты с «противоправным контентом» и «призывами» к участию в митингах. На 26 млн оштрафовали Facebook.