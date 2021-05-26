Геннадий Гудков: Вопиющее вероломство

Для тех, кто, может, не до конца разобрался с ситуацией по Минску, вернее, почему пилоты Ryanair развернули самолет в воздухе и посадили его в Минске, когда до Вильнюса было рукой подать. Случившееся - чудовищная провокация режима Лукашенко. Циничная, наглая, опровергающая все общечеловеческие принципы и нормы.

А теперь просто поставьте себя на место экипажа: пилоты иностранной компании цивилизованной европейской страны получают от ГОСУДАРСТВА БЕЛАРУСЬ данные, что у них на борту заложена бомба, взрыв которой БУДЕТ ИНИЦИИРОВАН В ВОЗДУХЕ НАД ВИЛЬНЮСОМ!!! Еще раз подчеркну: государственные службы сообщают пилотам о неминуемой гибели пассажиров и экипажа при подлете к аэропорту назначения. Вы можете представить с точки зрения морали, нравственности, человечности, что государство вам врет, что это - чистой воды провокация, ложь? Вы можете предположить, что с вами общается бандитское государство, потерявшее всякие берега? Вы готовы взять на себя риски угробить самолет и всех находящихся там на борту?

Лукашенко и его подельники точно рассчитали: в этой ситуации любые нормальные люди примут решение сажать самолет в Минске. Ведь НЕ МОЖЕТ ЖЕ СТРАНА, подписавшая кучу международных договоров и обязательств, так цинично и беззастенчиво врать, играя на чувстве ответственности за жизнь 150 пассажиров?! Вот они и развернули лайнер в Минск. А Вы бы как поступили?

Поэтому Лукашенко мог МИГ-29 в воздух и не поднимать: для пилотов с нормальной логикой и чувством ответственности никакого выбора не оставалось, только экстренная посадка в Минске. А вот для чего в небе барражировал до зубов вооруженный МИГ - это еще вопрос. Я сильно сомневаюсь, что защищал страну от возможной атаки на АЭС, ведь Лукашенко и К’ точно знали: никаких террористов и бомб на борту не было и нет.

Драма «минской спецоперации» как раз и заключается в том, что на одной стороне - цивилизованная Европа, для которой главные ценности есть человеческая жизнь и доверие к государству, а с другой - захватившая власть дикая бандитская орда без совести, принципов и каких-либо моральных ограничений. Вот что должны понять правители свободных и демократических стран.

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