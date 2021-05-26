Павел Чиков: Нет предела у беспредела

1️ Вводится полный запрет участвовать в выборах в качестве кандидатов (пассивное избирательное право) на федеральном, региональном и местном уровне (не только Госдума)

2️ Касается учредителей, руководителей, замов как основной структуры, как и региональных подразделений (запрет на 5 лет), а также участников, работников, членов и иных лиц, причастных к деятельности (запрет на 3 года)

3️ К иным лицам, причастным к деятельности, закон относит тех, в отношении которых суд установил факт предоставления денежных средств, имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи. Сюда относятся все, кто жертвовал деньги ФБК* и штабам Навального**. Это пункт вызывает основные вопросы - отдельной процедуры признания человека причастным к экстремистской деятельности (если это не уголовное дело) в России нет. Закон ее не вводит. Участие в деятельности экстремистской организации — это преступление. Осужденных за экстремизм и раньше к выборам не допускали. Возможно, в рамках дела ФБК* прокуратура представит в суд список лиц, причастных к его деятельности, и таким образом определит круг лиц, которым будет запрещено выдвигаться на выборах. Но это очень криво, поскольку у каждого из списка есть право на защиту, на участие в этом процессе и на обжалование, тк его/ее права напрямую затрагиваются.

4️ Запрет имеет обратную силу - для руководителей/учредителей в течение трех предыдущих лет, для членов/работников/участников/иных лиц - в течение года. То есть суд может признать организацию экстремистской, и лица, принимавшие участие в ее деятельности до этого момента, поражаются в избирательных правах.

5️ Лица, причастные к деятельности экстремистской организации по решению суда, при этом в Перечень экстремистов Росфинмониторинга не попадают, поскольку для этого нужно быть фигурантом уголовного дела. Тем самым возникает новое понятие «недоэкстремистов» - люди сотрудничали с законной зарегистрированной организацией, ее впоследствии суд признает экстремистской, они временно поражаются в избирательных правах, но в полной мере экстремистами (с блокировкой счетов, уголовным преследованием и прочими последствиями) не становятся.

Нет предела у беспредела, конечно.

*ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

**Штабы Навального — общественное движение внесено Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

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