Эксперты: Россияне не смогут поехать в Грузию, несмотря на открытие границ

В блоге компании идет речь о мерах, введенных 20 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Они ограничивают передвижение россиян через наземные пункты пропуска, тогда как власти Грузии открывают границу для туристов, прибывающих именно таким способом. Таким образом, грузинский КПП «Казбеги» на границе с Россией возобновит работу, пишет Avasales, но на российском пункте пропуска «Верхний Ларс» «точно развернут: выезд из России по земле строго ограничен, туристов не пускают никуда, кроме Абхазии, Беларуси и Южной Осетии».
С 1 марта власти Грузии разрешили прилет российских граждан, но, так как Москва не возобновила авиасообщение с этой страной, попасть в нее можно было только через третьи страны. Чаще всего путешественники летали в Грузию через Турцию и Армению. Вернуться в Россию через сухопутную границу можно без ограничений.
Эксперты также обращают внимание на отдельные послабления Роспотребнадзора для тех, кто выезжает из страны. Наземными пунктами пропуска могут воспользоваться обладатели вида на жительство или недвижимости в стране назначения, а также те, кто хочет навестить близких родственников, для участников судебных процессов и тех, кто едет на лечение. Одна из лазеек, пишет портал, оформить приглашение в грузинский санаторий. «Летом по похожей схеме туристы выезжали в Беларусь, откуда можно было улететь куда угодно (сейчас так уже не получится)», — пишет портал.