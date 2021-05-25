Экс-замглавы МИД РФ Георгий Кунадзе: Путешествие из Греции в Литву

Диктатор Белоруссии – лживый, недалёкий и паталогически жестокий человек, давно находящийся на содержании у России, но время от времени пытающийся повысить свою «капитализацию» путем заигрывания с коллективным Западом. На кой ляд сдался этот лукавый халявщик пожизненному правителю России, именем которого впору пугать детей разных народов? Стандартный ответ сводится к тому, что при всей неадекватности своего поведения г-н Лукашенко был и остается «нашим сукиным сыном», живым воплощением тех «славных» времён, когда всё вокруг было колхозным. Этот ответ верен лишь отчасти: при всей своей идиосинкразии к настоящему г-н Путин тоскует не по колхозному, а по имперскому прошлому России, в котором русские, украинцы и белорусы были одним «триединым народом», жили в одной стране и имели одного вождя.

С Украиной, понятное дело, возникла заминка – объективно готовый на всё Янукович оказался слабаком. Тем важнее не потерять Белоруссию. Задушить которую в объятиях при участии Лукашенко куда проще, чем без него. Варианты есть. Можно выдать ему ярлык на княжение – чем сильнее ненавидят его белорусы, тем послушнее он будет. А можно, наоборот, прийти в Белоруссию, чтобы спасти ее народ от кровавого тирана.

В рамках такой логики имперского строительства, перехват и принуждение к посадке в Минске самолета авиакомпании «Райан Эйр» с целью захвата заклятого врага Лукашенко – явно отвечает интересам России. Ибо, во-первых, надолго, если не навсегда лишает его возможности заигрывать с коллективным Западом. А, во-вторых, обещает повысить и без того почти запредельный градус ненависти, которую испытывают к своему диктатору белорусы.

А теперь несколько наблюдений:

1. Судя по тому, как быстро и удивительно единообразно бросились оправдывать очередное злодеяние режима Лукашенко наши пропагандоны, нетрудно предположить, что они готовились к этому загодя. И явно черпали свои аргументы из одной методички.

2. Сами же эти «аргументы», подобранные по принципу «сами такие», призваны не столько оправдать Лукашенко, сколько обвинить в аналогичных актах воздушного пиратства его критиков. Эти «аргументы» представляются мне слабыми.

– Случившаяся восемь лет назад незапланированная посадка самолета президента Боливии Моралеса в Вене была отнюдь не принудительной, а вынужденной: самолету требовалась дозаправка. В связи с подозрением о том, что на борту самолета находился беглый сотрудник американских спецслужб Сноуден, скрывавшийся от правосудия в Москве, самолет был досмотрен. Сноудена не нашли. Этим все и закончилось. Досмотр самолета президента суверенного государства – есть нарушение международного права. Не знаю извинились ли за него австрийские власти. Не знаю также, обращались ли колумбийские власти в какие-либо международные инстанции с подобающим случаю протестом.

Знаю зато, что тот самый Сноуден, которого австрийцы искали и не нашли на борту президента Боливии, резко осудил акт принудительной посадки самолета «Райан Эйр» в Минске.

– Пять лет назад самолету авиакомпании «Белавиа» вылетевшему из Киева в Минск было предложено вернуться в аэропорт через 11 минут после взлёта. На борту самолета находился известный армяно-российский активист Антимайдана некто Мартиросян, к которому у украинских правоохранителей возникли вопросы. После возвращения самолета в киевский аэропорт эти вопросы были заданы. Через два часа Мартиросяну было позволено вылететь в Минск. В этой связи замечу, что самолету «Белавиа» было предложено вернуться в аэропорт вылета. В то время как самолет «Райан Эйр» был транзитным, следовал указанным воздушным коридором и никак не находился в юрисдикции Белоруссии.

– Третий случай, используемый российскими пропагандонами для оправдания принудительной посадки самолета «Райан Эйр» в Минске, пожалуй, самый смешной. Он о том, чего не случилось. Вот как описывает то, что не случилось, известный своим умом и знаниями политолог Марков: «…Выяснилось, что спецслужбы США и их младшие коллеги в Киеве готовили спецоперацию, в рамках которой предполагалось посадить (на территории Украины – Г.К.) самолет из Минска в Стамбул, на котором собирались лететь «вагнеровцы», ранее воевавшие против киевского режима на Донбассе. Спецоперация сорвалась, но могла закончиться арестом более десятка противников киевского режима». (Каюсь, мне пришлось немного отредактировать не очень грамотный текст Маркова – Г.К.) Оценивать то, что не случилось, я не стану, а вопросы ему задам. Первый – кто такие эти «вагнеровцы»? Не являлись ли они наёмниками, о преступных планах которых Марков был обязан сообщить куда следует? Второй – почему эти самые «вагнеровцы» намеревались лететь из Москвы в Стамбул транзитом через Минск? Не указывает ли такой запутанный маршрут на то, что о заведомо незаконном характере своей миссии они были прекрасно осведомлены? Или в Минске у них тоже какие-то дела были?

3. При всем неуважении к российским пропагандонам, творчество белорусских чекистов вызвало еще большее отвращение, лишь немного разбавленное жалостью. Как же уморительно смешно они рассказывали о поступившем почему-то в минский аэропорт имейле, в которым террористы Хамас грозили взорвать самолет, летевший из Греции и Литву. Как неуклюже врали о том, что самолет «Райан Эйр» никто не принуждал к посадке в Минске, который находился от самолета раза в три дальше, чем Вильнюс. Ну а «вершиной» подлости белорусских служителей беззакония стало выступление главной жертвы их преступления – задержанного оппозиционера Романа Протасевича. Совсем молодой человек с кое-как загримированным, явно опухшем от побоев лицом послушно читал с монитора стандартный текст «признания»: обращаются со мной по закону, чувствую себя хорошо, сотрудничаю со следствием, даю признательные показания.

Бедный парень, единственная ошибка которого состояла в том, что, утратив бдительность, он возвращался из Греции в Литву через воздушное пространство своей родины. В другой раз умнее будет, только когда этот другой раз теперь наступит?

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