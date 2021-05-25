В Якутии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

UPD: Главный санитарный врач Якутии пояснила, что жители могут оформить отказ от прививки против коронавируса с указанием причины или медицинский отвод.

***

Якутия стала первым российским регионом, где ввели обязательную вакцинацию населения от коронавируса. Об этом заявили на заседании республиканского оперштаба по борьбе с инфекцией.

На сайте администрации региона говорится, что соответствующее постановление выпустила глава Роспотребнадзора республики Маргарита Игнатьева. В первую очередь вакцинацию обязаны пройти все сотрудники сферы образования, те, кто занимается организацией отдыха в детских летних лагерях и сотрудники, задействованные в проведении массовых мероприятий республиканского масштаба. Работодателям, которые не обеспечат вакцинацию сотрудников, грозит штраф в 200 тыс. рублей. Сейчас в регионе прививаются от коронавируса максимум по 19 тыс. человек в сутки.