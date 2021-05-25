В Якутии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

UPD: Главный санитарный врач Якутии пояснила, что жители могут оформить отказ от прививки против коронавируса с указанием причины или медицинский отвод.
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Якутия стала первым российским регионом, где ввели обязательную вакцинацию населения от коронавируса. Об этом заявили на заседании республиканского оперштаба по борьбе с инфекцией.
На сайте администрации региона говорится, что соответствующее постановление выпустила глава Роспотребнадзора республики Маргарита Игнатьева. В первую очередь вакцинацию обязаны пройти все сотрудники сферы образования, те, кто занимается организацией отдыха в детских летних лагерях и сотрудники, задействованные в проведении массовых мероприятий республиканского масштаба. Работодателям, которые не обеспечат вакцинацию сотрудников, грозит штраф в 200 тыс. рублей. Сейчас в регионе прививаются от коронавируса максимум по 19 тыс. человек в сутки.Пока в России больше нет регионов, которые сделали бы вакцинацию от коронавируса обязательной. Федеральные власти заявляли, что она носит добровольный характер. Между тем, Россия не может похвастаться высокими темпами прививочной кампании. По данным на 23 мая, прививки сделали 15 млн человек, что составляет 10,5% от численности населения страны. Полный цикл из двух прививок прошли 11 млн человек или 7,6% населения.