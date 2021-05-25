Алексей Захаров о «социальных лифтах» ГУЛАГа

Два дня назад на РИА Новости опубликована статья, лживая даже по меркам современных российских государственных сми (цитировать эту мерзость не буду). Оказывается, что ГУЛАГ (так называлась советская пенитенциарная система при Сталине) для многих людей был "социальным лифтом" и давал путевку в жизнь, а недовольны им были лишь столичные интеллигенты.

Демограф Анатолий Вишневский оценивал число умерших в советской пенитенциарной системе с 1930 по 1953 год как 1.7 миллионов человек [см комментарий]; он опирался на ежегодную статистику по числу заключенных и выпущенных на свободу. Основной пик смертности пришелся на войну, а также на 1938 год (когда был резкий наплыв заключенных в связи с репрессиями) и 1933 год (голод). В 1942 и 1943 годы смертность превышала 200 промилле - то есть в течение года умирал каждый пятый заключенный. В 1933 году умер каждый шестой. Таков был социальный лифт.

По расчетам Михаила Наконечного, главного в мире специалиста по смертности в ГУЛАГе (Михаил недавно защитил докторскую степень в Оксфорде на эту тему), реальная цифра еще выше и составляет около 2.5 миллионов, так как 800-850 тысяч умирающих заключенных было освобождено досрочно, чтобы не "портить статистику". Система того времени была совершенно бесчеловечной.

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