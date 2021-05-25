Григорий Голосов: на фоне Лукашенко Путин выглядит здравомыслящим потенциальным партнером

Я в мотивы Лукашенко и его друзей в России вникать не могу и не хочу, но не могу не отметить, что инцидент произошел ровно накануне саммита ЕС, на котором основным вопросом должны были стать отношения с Россией. Теперь эта повестка размыта. Так что Лукашенко по полной программе отрабатывает свое давно уже устаревшее прозвище "последний диктатор Европы". Последним диктатором Европы он не является сейчас и, я полагаю, никогда таковым не будет. Но теперь он уже во весь голос кричит: "Вот он я, последний диктатор! Не Путин!" Это полезно для путинофилов на Западе. Они рады согласиться. Скажете, Путину эпизод с самолетом тоже аукнется? Не уверен. Путинофилы, конечно, скажут, что без Путина как же окоротить "последнего диктатора"? — да никак, конечно. Нужен диалог с Кремлем. Тут намечается модель: Лукашенко, будучи уже изгоем, делает чудовищные и опасные глупости, и на его фоне Путин выглядит здравомыслящим потенциальным партнером, как по умиротворению "последнего диктатора", так и по всяким безобидным проектам вроде климата и Ирана.

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