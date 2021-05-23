Навальный становится политическим товаром

В ближайшие две недели — очевидно до 11 июня, когда в Великобритании пройдет заседание лидеров G-7 , где-то в Европе встретятся президент Владимир Путин и президент Джо Байден. Это будет первый саммит после окончания Холодной войны, на котором лидеры России и США встретятся как враги — так, как встречались Сталин, Хрущев, Брежнев со своими американскими визави. С той лишь немалой разницей, что Россия, в отличие от СССР, не является главным соперником США (это место прочно занял Китай) — скорее головной болью, которую, в силу масштабов и огромных запасов ядерного оружия, как Иран или Северную Корею отсечь нельзя — с глаз долой, из сердца вон, а потому надо как-то утихомиривать.



В преддверии саммита в Рейкьявике , 20 мая, встретились министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь Энтони Блинкин . И тут Блинкин всех ошарашил, заявив, что США не будут вводить санкции против «Северного потока — 2» и его главы, друга Путина еще по службе в ГДР, в прошлом сотрудника штази Матиаса Варги . Это была сенсация.

Поскольку буквально за пару дней до встречи в Рейкьявике тот же Блинкин говорил, что США костьми лягут, но не позволят достроиться «Северному потоку —2», поскольку доставка газа из России прямиком в Германию невыгодна Украине (она лишается денег за газовый транзит). А Украину американцы обещали поддерживать и защищать.

Одновременно с новостями по Северному потоку, Блинкин, поговорив об опасности милитаризации Арктики со стороны России ( и видимо эта тема вызвала ярость Путина, который пообещал выбить зубы любому и каждого, кто покуситься на российские просторы), выразил обеспокоенность состоянием здоровья Алексея Навального. Причем, выразил эту свою обеспокоенность отнюдь не в проброс, а именно как одну из тем двусторонних отношений.

Не успели Лавров с Блинкин расстаться как директор ФСИНа генерал Калашников сделал заявление, продемонстрировав детальное знание бытия Алексея Навального в колонии. А именно сообщил, что Навальный восстановился после голодовки, весит уже 82 кг, общается с семьей и взысканий не имеет. Ну просто разворот на 180 градусов! Раньше руководство ФСИНа всячески подчеркивало, что Навальный — лишь один из сотен тысяч зеков, «голодовка Навального — это пиар на деньги врага», а взысканий у него пруд пруди, 14 нарушений всего на свете, и вообще дьявол во плоти.

Да, конечно, можно предположить, что новая американская администрация взяла на вооружение старую формулу Киссинджера, госсекретаря США времен Холодной войны. А именно: Западу нужна более или менее стабильная и более или менее прогнозируемая Россия, что, в условиях, когда у власти в Кремле находятся пожилые и сильно нездоровые люди, обуреваемые конспирологическим сознанием и страхами внешней агрессии, становится все более проблематичным. Следовательно, политика сдерживания российской агрессии — не бередить без нужды медведя в его берлоге, как, в свое время , и политика сдерживания СССР — это, как считают многие в Вашингтоне, наиболее прагматичный подход в отношениях с Кремлем.

Учитывая, что Германия и уходящий канцлер Ангела Меркель заинтересованы в прямых поставках газа, минуя чреватую эксцессами территорию Украины и категорически против остановки «Северного потока 2», то и тут для Вашингтона выигрыш: и президент Джо Байден, и госсекретарь Энтони Блинкин не раз уже заявляли , что хотят более тесных евроатлантических связей, которые были порушены Трампом.

Кроме того, фокус американской внешней политики в ближайшие годы будет сосредоточен прежде всего на Китае, поэтому Байден хотел бы, чтобы Европа уж как-нибудь сама разбиралась с имперскими претензиями затухающей державы, как все чаще характеризуют Россию на Западе

И тем не менее странно, что Вашингтон вот так взял, да и дал задний ход по одному из самых болезненных для Путина вопросов. Тем более, что Блинкину придётся защищать это решение в Конгрессе США, где влиятельные демократы, такие как глава Сенатского комитета по иностранным делам Боб Менендез , категорически против «Северного потока —2» : Менендез выступил с заявлением , в котором буквально потребовал от Байдена остановить строительство построенного на 95% трубопровода в Германию.

Опытный Блинкин конечно же заготовил в рукаве успокаивающую пилюлю. И такой пилюлей должны стать — как минимум — гарантии безопасности Алексея Навальному в колонии, отказ от возбуждения нового дела, а , возможно, и некие договоренности, что Кремль обменяют «Северный поток» на свободу человеку, которые западные СМИ именуют ни иначе как главным оппонентом Путина.

Не стоит забывать, что Байден не только весьма пожилой человек , но и очень—очень давний игрок в международный политический футбол, в том числе и с нерукопожатными командами, такими как брежневский СССР и Южная Африка времен апартеида. Этот опыт предполагает уметь договориться по экзистенциальным вопросам , такие как ядерный паритет и контроль за его исполнением, но при этом — помнить о ценностных вещах, таких как права человека и защита меньшинств. Байден вырос католиком в подавляюще протестантской стране и ирландцем на восточном побережье, где , как он сам говорил в недавнем интервью The New York Times, англичане главенствовали в городках, где жили ирландцы . Другими словами, права меньшинств любого рода — от религиозных до политических — для него имеют самое серьезное значение. Для него лично имеют. Впрочем, практически все американские президенты —кто по убеждениям , как Рейган или Картер, кто исходя из политической целесообразности, как Никсон, вынуждены были ставить вопрос о свободе меньшинств и прав человека в пакете с вопросами сугубо прагматическими — американская политическая система построена на торговле между ветвями власти, партиями и группами интересов и права человека всегда — аргумент.

Кремль в свою очередь , почитав , видимо, что-то из истории семидесятых—восьмидесятых и увидев вал публикаций и всемирную известность имен, вставших на защиту Алексея Навального , понял что у него в руках оказался важнейших актив , который можно использовать для решения проблемы санкций — как минимум тех, что затрагивают ближайшее окружение Путина.

Мы уже видим как поднимаются ставки — угроза второго дела против Навального ровно из этой серии . И таких пугалок будет точно больше одной — как были они , в свое время , и в истории с освобождением Михаила Ходорковского, когда, прежде чем дать МБХ вольную, обыскали, допросили и попортили кровь куче хороших людей.

Блинкин уже положил на весы качественный выкуп , наверное, что-то будет торговаться и непосредственно на саммите . Список санкций длинен, фигурантов и интересантов с российской стороны много. Но одно кажется уже очевидным: у Алексея Навального появился серьезный шанс выжить в клетке с тигром, в которую он сам шагнул.

Подробнее поговорим во вторник, на моем Youtube канале , в 20:00 по Мск