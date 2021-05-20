Главное в политике за 20 мая

ГЛАВНОЕ

• Привлекать осужденных к работам вместо мигрантов, предложил глава ФСИН Александр Калашников, заявив: «это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия». «Новое Единое Главное Управление Лагерей (НЕГУЛАГ)», «Достарбайтер — осужденный гражданин, трудящийся в достойных условиях вместо иммигрантов-гастарбайтеров», — иронизируют в соцсетях. «В «новых достойных условиях» и сомнений, разумеется, быть не может. Они и сейчас в местах заключения «достойные», а уж «новые» то будут тем более, — пишет бывший политик Николай Травкин. — Поэтому, думается, что предложение не только поддержит руководство страны, но и горячо одобрят широкие народные массы. Нельзя же мечтать о возвращении «сталинского порядка» и не понимать, что Сталин невозможен без Берии».

• «Рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики», — признавал в начале мая президент России Владимир Путин на встрече с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Но несмотря на это раскритиковал инициативу ФСИН глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов: более реалистичным будет «отправить сообщение в космос, чтобы прилетели инопланетяне и сделали всю ту работу, которую планирует руководитель ФСИН», сказал он, отметив, что мигранты квалифицированы и мотивированы на работу.

• «Это нецелесообразно, хотя так же очевидно, что это возможно, потому что это было в сталинские времена. Эта система приводит к тому, что под стражу заключают тех, кто нужен для строительства и для работы, — рассуждает правозащитница Светлана Ганнушкина. — В любом случае рабский труд невыгоден даже самим рабовладельцам».

• «Лоббисты дешевого труда осужденных явно убедили нового директора в экономической эффективности своей идеи, особенно, если речь будет идти о госзаказах и бюджетных вливаниях», — пишет глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, подчеркивая, что предыдущие руководители ФСИН, выступающие за привлечение заключенных к работам, уже осуждены за коррупцию.

• Поддержал идею Калашникова лидер «Справедливой России» Сергей Миронов: «Это будет отличным подспорьем для самих заключенных. Особенно, если им будут платить за работу. Всяко лучше, чем сидеть за решеткой». Готов обсуждать инициативу глава СПЧ Валерий Фадеев. Главным вопросом остается, как именно будет организован труд осужденных, считает он. Понравилось предложение члену ОНК Москвы Ольге Дружининой: «Сейчас есть возможность создать нормальные условия труда для осужденных граждан. За этим будет следить ФСИН, кроме этого мы тоже будет наставить на создании механизма, который бы позволил и нам осуществлять контроль для соблюдения нормальных условий труда для заключенных». Отметим, новый кодекс этики запрещает членам ОНК критиковать ФСИН, а в региональных комиссиях не осталось правозащитников — правами заключенных занимаются силовики в отставке и предприниматели, лояльные ФСИН.

• Сегодня не включили в состав ОНК Москвы правозащитницу Зою Светову и ее коллегу Евгения Еникеева. Занявшие вакантные места люди, по словам Световой, не имеют отношения к правозащите.

НАВАЛЬНЫЙ

• Алексей Навальный вышел из голодовки, которую держал 23 дня. «Погода отличная. Я открыл окно — и хрен с ним, что там решетка — заварил кофе, намазал маслом кусок белого хлеба. Сел на нары. Откусил и отпил из кружки, — пишет он. — Говорю вам: если бы существовал прибор, замеряющий счастье, то никакой олигарх, завтракающий на яхте, ни один посетитель мишленовского ресторана не испытал и 1/10 того полного счастья, что было у меня».

• Здоровье Навального «более-менее восстановилось» после голодовки, заявил директор ФСИН Александр Калашников.

ПОЛИТИКА

• За кресло депутата Госдумы будет бороться депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский: «Обстановка в стране ухудшается с колоссальной скоростью. Почти каждый день — новые безумные законодательные запреты и уголовные дела против несогласных с властью. Тьма, очевидно, сгущается. Поэтому я выдвигаюсь».

• Мосгордума на полтора месяца продлила полномочия умершего депутата Николая Губенко — все, чтобы оттянуть довыборы и провести их в Единый день голосования.

МЕДИА

• Поводом для включения «Медузы»* в реестр иноагентов стал донос от бывшего члена ОНК Москвы Александра Ионова. «Ни Роскомнадзор, который получил донос и отправил в Минюст, ни сам Минюст, когда принимал решение, собственной проверки не проводили», — отмечает юрист Анастасия Буракова.

• Анонимные угрозы с требованием «перестать ковыряться в Кавказе» поступили продюсеру телеканала «Дождь» Анне Фиминой. Ранее бизнесмен Евгений Пригожин назвал журналистку «Медузы»* Лилию Яппарову «врагом народа», которых в советское время расстреливали.

РОССИЯ И МИР

• Москва и Киев ведут переговоры о встрече глав государств — Владимир Зеленский настаивает, что он должна состояться либо на Донбассе, либо на нейтральной территории, а в Кремле заявили: «Процесс идет не просто». Оценивать Путина президент Украины отказался: «Если говорить лозунгами, мы будем увеличивать возможность эскалации, и, если так произойдет, я этого себе не прощу». Он также сообщил, что представит на суд общественности план по прекращению войны и возврату территорий Донбасса.

• Законодатели раскритиковали президента США Джо Байдена, после его отказа от санкций против оператора «Северного потока-2» — республиканцы обвинили Белый дом в попытке подарить Кремлю «крупнейшую политическую победу», а демократы призвали пересмотреть решение. «Самое идиотское решение из всех возможных, — уверен экономист Сергей Алексашенко. — Байден позволяет Путину коррумпировать немецких политиков и бизнесменов. Интересно, он, правда, верит, что это не окажет никакого эффекта на ситуацию в США?»

• Предусмотреть возможность эвакуации россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа поручил Путин.

IN MEMORIAM

• Сорванная фотовыставка к 100-летию Андрея Сахарова, которую планировалось провести на Чистопрудном бульваре Москвы, пройдет в офисе партии «Яблоко». Сегодня в галерее «Граунд-Солянка» открылась выставка «Сахаров. Новый век», а в Ильинском сквере напротив Администрации президента работает выставка Политехнического музея «Как связаны наука и нравственность?», передает «Эхо Москвы». О мероприятиях, посвященных ученому, рассказывает журналист Борис Грозовский.

*«Медуза» — включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.