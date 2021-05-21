Великий Гражданин

ЕГО ОБЩЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ СУЖДЕНО СТАТЬ ПОСЛЕДНИМ РУБЕЖОМ ОБОРОНЫ ОТ НОВОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ



* Впервые опубликовано в№ 16 (201) от 16 мая 2011 года

Какой образ Андрея Дмитриевича Сахарова вошел в национальное сознание?Великий физик, сумевший объяснить феномен «барионной асимметрии» — одну из главных загадок Вселенной, автор ряда смелых космологических гипотез, до сих пор не потерявших научной актуальности? Вряд ли. Для этого нужно иметь хоть какое-то представление о современной физике, а она нынче немодна.Выдающийся инженер, сконструировавший советскую водородную бомбу? Это ближе к истине. На телевидении, откуда современный человек в основном черпает информацию, академик Сахаров чаще всего упоминается именно как «отец советской термоядерной бомбы». (Сейчас серьезную конкуренцию телевидению составляет интернет; кстати, многие ли посетители Сети знают, что Сахаров был еще и блестящим футурологом, предсказавшим появление интернета?)Последовательный борец с военной угрозой, человек, чьи предложения легли в основу Московского договора 1963 года о запрете ядерных испытаний в трех средах? Кажется, о роли Сахарова в подготовке Договора нет никаких опубликованных источников, кроме воспоминаний самого Андрея Дмитриевича; но многие ли прочли эти воспоминания?Выдающийся критик советской системы, самый знаменитый диссидент 1970-х, постоянно и настойчиво выступавший за освобождение политических заключенных в СССР и во всем мире? Политический деятель, организатор и один из лидеров первой с 1918 года парламентской оппозиции в истории СССР? Думаю, какое-то смутное представление обо всем этом у широкой публики все же есть. Даже в большинстве школьных учебников 1990-х об общественной деятельности Сахарова мельком, но говорилось. А те, кому сейчас за сорок и больше, своими глазами видели академика на трибуне Съезда народных депутатов.Вот о каком Сахарове не помнит почти никто — это о создателе новой общественной философии, мыслителе, пытавшемся сформулировать ответы на глобальные вызовы времени и указать человечеству на возможные выходы из тупиков. Начисто не помнят о Сахарове-эссеисте, авторе «Размышлений о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», «Мира через полвека», «Тревоги и надежды». Не прочитана и не услышана ни у нас, ни за рубежом нобелевская лекция Сахарова «Мир, прогресс, права человека». Не стала предметом широкой международной дискуссии двадцатилетняя сахаровская проповедь, смысл которой можно выразить одной фразой: «Чтобы выжить, человечество должно преодолеть свою разобщенность».Но в этом нет ничего удивительного. В сегодняшнем мире паладины Разума не в чести. И дело вовсе не только в том, что в России возрождаются советские общественные стереотипы, что страна живет под лозунгом «Назад, в СССР!», что значительная часть населения тоскует не по Сахарову, а по Сталину. Это тоже миф: страна рвется не к социализму, а к победившему гламуру — последней стадии коммунизма. Образы прошлого тоже должны соответствовать общему гламурному идеалу. И ни Путин, ни Сталин здесь ни при чем. Страна тоскует не по Сталину — она тоскует по «Сталин.Live».Это не вопрос того или иного понимания отечественной истории, это отказ от исторического бытия вообще — ради жизни вне истории, в пространстве мифологизированного, иррационального, мистического по своей сути сознания. Боюсь, это не только российская, но и всеобщая тенденция.Память о Сахарове не стала частью национального мифа — вот что хотят сказать те, кто утверждает, что Андрея Дмитриевича «забыли». Но эта память и не могла вписаться ни в какую мифологию, ибо Сахаров был, вероятно, последним великим рационалистом ХХ столетия, и очень возможно, что его общественной философии суждено стать последним рубежом обороны человечества против наступления нового средневековья.Так что не стоит волноваться раньше времени.