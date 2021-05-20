Зоя Светова: Мне выписали запрет на правозащиту

Ну что же. Надо честно признать, что сегодня Общественная палата России "выписала" мне запрет на правозащитную деятельность в России. Я в третий раз пыталась избраться в ОНК Москвы. Восемь лет я была членом столичной ОНК. За это время получилось сделать достаточно много и многим арестантам помочь. По закону, после трех мандатов члены ОНК не могут больше выбираться в том же регионе. Хорошо. Я попыталась войти в ОНК Мордовии. Общественная палата поставила мне "нули" - отказ. В 2019 году я снова попыталась избраться в ОНК, теперь уже в столичную - закон позволял. Тогда меня рекомендовали - Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, сенатор Владимир Лукин, бывший УПЧ и рекомендовала ОП Москвы. Опять отказ. И вот сейчас, когда освободилось место Марины Литвинович, я опять отнесла документы в Общественную палату России. И опять с рекомендацией ОП Москвы. Снова отказ. Но самое издевательство в том, что в столичную ОНК было три вакантных места и выбрали туда только двух человек - социально близких членов ОП России - некоего Савчука и Григорьева. Первый - глава Российского "Красного креста", а второй - глава некоего института проблем демократии.

При этом зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК федеральной Общественной палаты Александр Холодов сообщил «Новой газете», что к ним в комиссию поступило 9 кандидатов без рекомендаций ОП Москвы и уполномоченного по правам человека. «Поэтому мы приняли решения взять тех, кто еще являются членами ОП РФ <…> Вторым фактором, который для нас сыграл роль, была «персональность»», — сообщил Холодов, отметив, по его мнению, сильные стороны и должности, занимаемые новыми членами ОНК Савчуком и Григорьевым.

Когда корреспондент "Новой газеты" спросил, почему отклонили кандидатуру Световой, ведь ее рекомендовали коллеги из ОП Москвы, в частности Венедиктов, зампред ОП Москвы, Холодов объяснил: "В случае со Световой рекомендация Венедиктова не играла никакой роли".

Это вообще что значит? Похоже, господин Холодов путается в показаниях. Сначала он говорит, что рекомендации ОП и Уполномоченного важны, а потом объясняет, что в случае со Световой это не играет никакой роли. Почему?

Как так получилось, что избрание членов ОНК превратилось в междусобойчик? Члена ОП РФ выбирают в ОНК членов ОП России. И им плевать и на правозащитные организации и на правозащитников, которые всю жизнь занимаются помощью заключенным в тюрьмах, добиваются в этом успехов, но по непонятным причинам и с помощью непрозрачных процедур их изгоняют, их кандидатуры отвергают, выбирая на их место людей из своей корпорации, людей, которые призваны имитировать правозащитную деятельность.

Вы спросите, почему я уже в третий раз избираюсь в ОНК, если меня туда не принимают.

Это очень просто. Ответ на этот вопрос для меня аналогичен ответу на вопрос, почему я не уезжаю из России.

Я была у истоков ОНК. Я - одна из той команды людей, кто эту структуру создавал, кто не вылезал из СИЗО и ОВД, забывая о семье и работе. Я одна из тех, кто способствовал улучшению жизни конкретных людей в СИЗО Москвы. И спасению некоторых из них, кто был тяжело болен. Конечно, одна я ничего из этого не могла бы сделать. В первых созывах ОНК мы были единодушны. Мы были командой. Пока наше единство не разрушили засланные в ОНК "казачки". Но я не желаю отдавать защиту арестантов на откуп имитаторам.

Штрихи к портрету нового члена Онк Москвы Григорьева:

20.04.2021 Директор Фонда М.С. Григорьев в Донецкой республиканской научной библиотеке (г.Донецк) провел презентацию книги "Обыкновенный фашизм. Украинские военные преступления и нарушения прав.

Из биографии:

Григорьев Максим Сергеевич – председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ, член Общественной палаты РФ, кандидат политических наук.

Родился 18 августа 1975 г. в г. Ленинграде.

Закончил Санкт-Петербургский Государственный Университет, Российскую Академию Государственной службы при Президенте РФ, Дипломатическую Академию при МИД РФ.

Является автором более 150 научных и публицистических статей в федеральной прессе (газета "Известия", "Парламентская газета", журнал "Профиль", деловая газета "Взгляд" и др.) а также книг "Кондопога: что это было?", "Fake-структуры: призраки российской политики", "Формы государственной поддержки машиностроительного комплекса: иностранный и советский опыт", "Финал новгородского Чикаго", "Нелегальные мигранты в Москве", "Межэтническая интеграция в Эстонии", "Коррупция в сфере медицинских услуг", "Режим Саакашвили: что это было", "Евромайдан", "Крым: история возвращения", "Белые каски: пособники террористов и источники дезинформации" и др.

Вел авторские передачи на радио "Русская служба новостей", "Голос России" и др.

Зачем ему ходить по тюрьмам? И ОВД и ИВС?

Я все думала: кого выставят против меня и Еникеева?

Оказалось: председателя Красного креста и выпускника Дипломатической академии.

И в страшном сне такое не могло присниться: Новый член ОНК Москвы - постоянный участник встреч в ДНР с местным уполномоченным, специалист по проблемам ДНР.

Ещё один Новый член ОНК Москвы Павел Савчук, 1994 года рождения! В свои молодые годы он уже в общенародном фронте, в общественной палате и руководит российским красным крестом. Для счастья пацану не хватало только ОНК Москвы. Так и представляю себя этих двух парней в темных продолах Матросской тишины. Оба - в костюмах, галстуках. Вот идут они по тюремным коридорам и мечтают, как помочь тысячам московских арестантов… слушают жалобы арестанток из СИЗО-6 на отсутствие прокладок, шампуней и гинекологов в СИЗО.

Кино, ей Богу.

Но главное отличие между этими «правозащитниками» и другими. Правозащитник — это тот, кто защищает людей от государства и его слуг.

А правозащитники - имитаторы, с которыми мы теперь имеем дело, это те, кто защищают интересы государства, подавляющего граждан.

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