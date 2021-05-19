Главное в политике за 19 мая

ГЛАВНОЕ

• СК в Москве вызвал на допросы всех сотрудников ФБК*, как действующих, так и бывших — они проходят свидетелями по делу против Алексея Навального о хищении пожертвований фонду. На допрос вызвали даже журналиста Илью Рождественского, который никогда не был сотрудником фонда, но в 2015 году за гонорар написал для него один текст.

• «Два года сотрудники пытались доказывать в рамках «дела ФБК*», что донаты — это легализация украденного, для этого их вносили в фонд, а теперь будут пытаться доказывать, что донаты в фондах это то, что нужно было украсть. Понятно, что все это нацелено против Навального», — констатирует директор ФБК* Иван Жданов.

• Пришедших в СК сегодня допросили и по делу о создании НКО, посягающей на личность и права граждан, которое возбудили против Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова в феврале.

• Переквалифицировали обвинение на более тяжкое Юрию Жданову, отцу директора ФБК* — теперь ему вменяют не превышение должностных полномочий, а мошенничество и служебный подлог, за что грозит до 10 лет лишения свободы. Иван Жданов уверен, что дело связано с его политической деятельностью, а не с нарушениями отца.

• К пяти годам лишения свободы условно штрафу в 700 тыс. руб. за ролики на YouTube приговорили основателя движения «За новый социализм» Николая Платошкина — его признали виновным по уголовным статьям о склонении к массовым беспорядкам и распространении фейков о коронавирусе.

• Несмотря на разницу взглядов Навального и Платошкина, политик Дмитрий Гудков находит общее в преследовании обоих: «У Навального — пионеры, у Платошкина — пенсионеры. Деление условное, но в Кремле видят именно так. «И мелкой дрожью жаб мучительно дрожат».

• «Условный срок Платошкину — топорный способ не пустить его на выборы, — считает политик Юлия Галямина. — Но его сторонники никуда не делись, их запросы на представительство и перемены, — тем более. Кремль своими руками выталкивает их на улицу, лишая выборов. То есть работает на эскалацию уличного протеста».

• Мобильную игру «Статья» о политических преследованиях в России анонсировали «ОВД-Инфо», Noesis и «Команда 29». За руководителя «Команды 29» Ивана Павлова вступились пять международных адвокатских ассоциаций — его обвиняют в разглашении данных следствия.

МЕДИА

• «Новую газету» оштрафовали за материал о подготовке провокаций на акциях в поддержку Навального.

• Законопроект, ужесточающий и уголовную ответственность по делам о разглашении данных силовиков окончательно одобрила Госдума — против выступили коммунисты, заявив, что это помешает журналистским расследованиям.

• Приняли депутаты и поправки о наказании журналистов за цитирование СМИ, главный редактор которого не может быть привлечен к ответственности. «Вероятно, это приведет к тому, что СМИ с большей осторожностью будут цитировать материалы оппозиционных или малоизвестных коллег, а то и вовсе отказываться от таких цитат. В итоге резонансные материалы станут намного менее резонансными», — считает журналист Дмитрий Колезев.

• В «Ведомостях» сменился главный редактор — после последней ротации издание покинул основной состав журналистов.

РАССЛЕДОВАНИЕ

• Бизнес вокруг Эрмитажа выстроили друзья семьи руководителя крупнейшего распределителя подрядов среди музеев России Михаила Пиотровского. Они заработали не менее 2,4 млрд руб., пишет «Проект».

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• Инфляция и низкие зарплаты стали основными причинами стресса у россиян, выяснили социологи холдинга «Ромир».

• Немецкая розничная сеть Billa закрывает бизнес в России и продает свои 160 супермаркетов «Ленте». Накануне «Магнит» объявил о покупке магазинов «Дикси».

• Остановила работу вторая по объему торгов биржа криптовалют CoinBase — к этому привел новый крупный обвал стоимости биткоина.

РОДНОЕ

• Растет число москвичей, которые поддержали бы возвращение памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь, показал опрос «Левада-центра»*. «Переоценка напоминает изменение общественного мнения к фигуре Сталина, — рассуждает социолог Денис Волков. — Происходящее напоминает обстоятельства непреодолимой силы, противостоять которым не получается у тех общественных активистов и организаций, которые хранят память о преступлениях сталинского режима и по мере сил пытаются доносить это знание до сограждан».

РОССИЯ И МИР

• Вашингтон откажется от санкций в отношении компании-оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream AG и ее управляющего директора Маттиаса Варнига, сообщают западные СМИ.

• Госдума поддержала выход России из Договора по открытому небу — год назад из соглашения вышли США, заявив, что Москва не соблюдает его условия.

• Российская певица Манижа прошла в финал конкурса «Евровидение», выступив с песней «Russian Woman».

В МИРЕ

• Президент США Джо Байден сегодня ожидает значительной деэскалации конфликта Израиля с сектором Газа, заявил он в телефонном разговоре с Биньямином Нетаньяху.

• Евросоюз готов открыть границы для туристов, которые прошли иммунизацию с помощью одной из прививок, одобренных его собственным регулятором или Всемирной организацией здравоохранения. Российской вакцины среди них нет, пишут СМИ.

• В США возбуждено уголовное дело в отношении Trump Organization — бизнес-империю бывшего президента страны подозревают в искажении оценки собственности для сокращения налоговых обязательств.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), «Левада-центр» — организации внесены в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.