Искусство зарабатывать

«Проект» пишет, что при вступлении в должность Пиотровский пообещал привлекать деньги в музей посредством коммерческих выставок. Тогда же появилась компания «Хэпри» для упаковки и перевозки коллекционных предметов на экспозиции, ее учредителями были сам музей и знакомый Пиотровского Леонид Гаксельберг, который работал в такелажном отделе Эрмитажа. Спустя семь лет он остался единственным собственником компании, а она сама стала важнейшим подрядчиком музея и крупным игроком на рынке транспортировки произведений искусства. С 2012 по 2018 годы Эрмитаж закупил у нее услуг на 205 млн рублей, в основном без конкурса.
«Проект» отмечает, что с 2003 года в соучредителях фирмы значится еще один знакомый Пиотровского Андрей Самойлов, который некоторое время был трудоустроен и в Эрмитаже, дающем подряды, и в «Хепри», получающей контракты. У Гаксельберга в собственности сейчас курорт в Финляндии, а у Самойлова компания в той же стране, оба не живут в России.
Также в торгах на транспортировку участвует компания «Ра-арт», принадлежащая гендиректору «Хепри» и знакомому сына директора Эрмитажа Виталию Калабушу и создателю первой компании Андрею Джерихову. Контакты «Ра-арта» и «Хепри» совпадают. С 2014 по 2018 год «Ра-арт» получил контрактов на 124 млн рублей. С 2018 года, пишет «Проект», музей при закупках частично перестал указывать поставщиков.
Пятая в топе главных поставщиков Эрмитажа компания «Музейные технологии» («МТ») принадлежит Николаю Камышеву и за 10 лет получила от музея за услуги 1,8 млрд рублей. Еще одно предприятие Камышева «Музейное оборудование и сервис» («МОС»), у которого с «МТ» одинаковые электронный и юридический адреса, тоже выигрывает контракты Эрмитажа. Более того, совладельцами последней некоторое время были сын директора музея Борис Пиотровский и братья Гаксельберги, а сейчас ее владельцем числится Виталий Калабуш. С 2011 по 2019 год музей закупил у «МОС» услуг на 127 млн рублей. Еще одна компания, чей адрес совпадает с «МТ», «Рест-арт», оказала Эрмитажу услуги по реставрации на 147 млн рублей. При этом все компании совместно участвуют в торгах. Само здание, где они зарегистрированы, принадлежит Леониду Гаскельбергу, а до вступления на должность вице-губернатора им владел и Борис Пиотровский.
Борис Пиотровский, пишет издание, долгов выстраивал бизнес вокруг Эрмитажа. Самый известный его проект — издательство «АРКА», официальный партнер музея, совладельцами которого снова являются братья Гаскельберги и Андрей Самойлов. Еще один соучредитель издательства Александр Шиф значится владельцем компании «Профит», поставляющей Эрмитажу оргтехнику — на 336 млн рублей за 10 лет.
«Если суммировать все обнаруженные «Проектом» госконтракты Эрмитажа, полученные компаниями знакомых семьи Пиотровских, то получится, что эти фирмы заработали не менее 2,4 млрд рублей. И это без учета последних лет, когда Эрмитаж получил право не раскрывать своих поставщиков», — пишет «Проект».
Издание упоминает еще одну сферу бизнеса, выстраиваемую вокруг главного музея страны. Это торговля сувенирами и книгами. Интернет-магазины Эрмитажа, по данным журналистов, контролируют друзья и дети Гаскельбергов, одна из их компаний, «Балтия», несколько раз поставляла Эрмитажу сувениры.
Эрмитаж заявил изданию, что все юрлица занимаются торговлей на основании договоров аренды и субаренды. «Проект» также напоминает о последнем скандале, связанном с музеем, когда в 2020 году полиция обнаружила, что античный отдел предположительно заключил контракты на организацию выставок с сомнительными компаниями, а владелец одной из фирм и оказался мужем главы музейного отдела. Эрмитаж не счел себя потерпевшей стороной, поэтому дело возбуждать не стали.