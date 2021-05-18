Первое чтение прошел запрет избираться в Госдуму соратникам Навального

За принятие законопроекта проголосовали 293 депутата, против — 45, воздержались двое. Отказались поддержать инициативу фракции ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». Они указали на то, что законопроект нарушает принципы демократии, а также Конституции России. В частности, 54-й статьи Основного закона, запрещающей придание законам обратной силы. Депутат от ЛДПР Сергей Иванов отметил, что при существующей судебной системе признать экстремистской можно любую организацию. «Всякое действие имеет противодействие», — предупредил он коллег.

Законопроект о запрете баллотироваться в парламент причастным к экстремистским группам внесли в парламент 4 мая. Его подготовила группа депутатов во главе с членом «Единой России» Василием Пискаревым. Согласно идее, запрет будет распространяться на учредителей, членов коллегиального руководящего органа, руководителей и заместителей глав таких организаций и их структурных подразделений, членов, и других лиц, причастных к деятельности этих организаций. Речь идет и о тех, кто «предоставлял денежные средства, имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь».

Отдельное возмущение вызвали «сроки давности», прописанные в инициативе. Так лишение пассивного избирательного права на пять лет коснется тех, кто руководил организацией в течение трех лет до ее запрета судом. Ограничения на три года вводятся для тех, кто «участвовал» или был «причастным к ее деятельности» за год до запрета и после него.

30 апреля Росфинмониторинг внес штабы Навального* в реестр организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Официально в список попало «общественное движение штабы Навального»*, которого никогда не было и нет, отмечали в команде политика. 16 апреля прокуратура Москвы потребовала признать штабы, а также ФБК** экстремистскими организациями, но решения пока нет. Между тем сеть штабов уже официально распущена.

*Штабы Навального — общественное движение внесено Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

**ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.