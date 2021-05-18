Журналистам предъявили налоги

Госагентство «Белта» пишет, что по уведомлению прокуратуры Министерство информации республики также ограничило доступ к копиям портала из-за «многочисленных нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации». Речь идет о публикациях, в которых говорилось о проекте BYSOL.
«В соответствии со ст.38 закона о СМИ в средствах массовой информации на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию», — говорится в сообщении.
Комитет госконтроля Белоруссии, чьи сотрудники сегодня пришли с обысками в редакцию TUT.by и связанных с ним СМИ, в своем официальном Telegram-канале сообщает о возбуждении уголовного дела на должностных лиц компании по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
В сообщении говорится, что в 2019 году компания получила статус резидента Парка высоких технологий, но затем получила выручку, «не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ» и тем самым потеряла право на налоговые льготы, которые якобы продолжила использовать.
Сегодня утром соучредитель портала TUT.by Кирилл Волошин сообщил, что в редакцию пришли с обысками сотрудники Департамента финансовых расследований. Телефоны журналистов, которые находились там на тот момент, были выключены, а дверь опечатана. Также следственные действия начались в квартирах сотрудников, в том числе руководства TUT.by и Hoster.by. Кроме того, с обысками пришли и в редакцию еще одного связанного с независимым изданием портала av.by.
TUT.by активно освещает протесты в Белоруссии, которые начались после выборов президента в 2020 году. Осенью прошлого года стало известно, что портал хотят лишить регистрации СМИ, спустя несколько дней Министерство информации приостановило регистрацию портала на три месяца, а в конце года лишило сайт статуса СМИ. Журналистка издания Екатерина Борисевич 2 марта 2021 года получила полгода лишения свободы.