Вторая неделя войны

Президент США Джо Байден выступил за прекращение огня между Израилем и представителями ХАМАС в Газе. Об этом он сказал в беседе премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, но, как отмечает AP, не потребовал немедленного перемирия и не назвал каких-либо дат.

«Комментарии Байдена о прекращении огня были аналогичны предыдущим заявлениям администрации о принципиальной поддержке прекращения огня. Это контрастирует с требованиями десятков законодателей-демократов и других сторон о немедленном останове боевых действий с обеих сторон», — пишет агентство.

Байден «призвал Израиль приложить все усилия для обеспечения защиты ни в чем не повинных мирных жителей», говорится в отчете Белого дома. Хотя Байден и его помощники обеспокоены растущим кровопролитием и гибелью мирных граждан, решение не требовать немедленного прекращения боевых действий отражает решимость Белого дома поддержать право Израиля на защиту от ХАМАСа, отмечает источник AP.

Поздно вечером в понедельник Нетаньяху заявил, что Израиль «продолжит наносить удары по террористическим объектам» в Газе «столько времени, сколько потребуется, чтобы вернуть спокойствие и безопасность всем израильским гражданам».

Reuters пишет, что Байден и его помощники работают «за кулисами», добиваясь прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Президент США сталкивается с растущим давлением со стороны законодателей из его собственной Демократической партии, но Байден и его команда предпочли скрытые усилия, разговаривая с израильскими официальными лицами и союзниками США в арабском мире. «На данный момент наши расчеты таковы, что ведение этих разговоров за кулисами является наиболее конструктивным подходом, который мы можем принять», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Администрация Байдена все больше полагается на Египет из-за его влияния на ХАМАС. В ближайшие дни Вашингтон хочет выйти на плавный путь к деэскалации, что приведет к тому, что источник, знакомый с ситуацией, назвал гуманитарной паузой в насилии, чтобы позволить доставить гуманитарную помощь в Газу и обеспечить устойчивое спокойствие, пишет Reuters. Источник агентства также сообщил, что Соединенные Штаты готовят важные инициативы по гуманитарному восстановлению Газы.

Утром во вторник Израиль нанес серию авиаударов по объектам в секторе Газа, а палестинские боевики выпустили десятки ракет по Израилю. Так началась вторая неделя войны. Как передает AP, во вторник израильские военные заявили, что выпустили более 100 снарядов по 65 объектам боевиков, включая ракетные установки, группу боевиков и дома командиров ХАМАС, которые, по словам армии, использовались в военных целях. Сообщается, что в операции приняли участие более 60 истребителей.

По данным Министерства здравоохранения Газы, по меньшей мере 212 палестинцев были убиты за неделю войны, в том числе 61 ребенок и 36 женщин, более 1400 человек получили ранения. В Израиле погибли 10 человек.

В новом отчете Всемирной организации здравоохранения говорится, что в результате израильских авиаударов и артиллерийских обстрелов было повреждено не менее 18 больниц и клиник и полностью разрушено одно медицинское учреждение.