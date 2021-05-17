Антон Долин: Опять Грета

Не удержусь все-таки.

По соцсетям гуляет перевод некоего немецкого текста (издание «Фокус») о том, что Грета Тунберг - против Израиля. При этом наши интерпретаторы (все, как один, либеральные и про-израильские) суммировали это в фразе «Грета поддержала ХАМАС». Это клеймо вызывает восторг и гнев, тысячи комментариев в духе «да она больная», «вот фашистка», «она игрушка пропаганды», «отправьте ее в школу», «на принудительное лечение» и т.д.

При этом Гугл находит единственный твит Греты со словами в духе «я ни на чьей стороне, я просто хочу, чтобы не было войны». Вообще ни одной ссылки или цитаты в этом немецком тексте нет - только пространный пересказ того, какая Грета ужасная. Как главный ее грех приводится перепост (!) твита Наоми Кляйн. Которая вообще-то взрослая и весьма популярная тетя (в России издано несколько ее книг). Однако при этом наезжают, конечно, не на неё. И не на Роджера Уотерса, громящего Израиль страшными словами (это как-то не мешает россиянам обожать Pink Floyd и ходить на его концерты). И не на десятки других взрослых, авторитетных, популярных защитников Палестины и ненавистников Израиля. А именно на Грету. Которой 18 лет. И которая не политик, не руководитель чего-либо, а просто эко-активистка, пусть действительно и популярная (но не Pink Floyd).

Почему я так завёлся? Я ведь не левый, не эко-активист, не фанат Греты.

Отвечу.

Я так завёлся, потому что за издевками над Гретой Тунберг и гневом в ее адрес скрыто кое-что другое.

- «Женщины не должны иметь своего мнения и высказывать его вслух»;

- «Дети тем более не должны иметь своего мнения и высказывать его вслух»;

- «Женщины возраста 18 лет тем более не должны иметь своего мнения и высказывать его вслух»;

- А если женщина 18 лет ещё и имеет психологические проблемы, то ее надо просто вколотить дубиной в песок. Чтоб молчала и не высовывалась.

Есть и еще кое-что: агрессивное (а оно редко бывает другим) невежество. Недоверие словам об экологии и глобальном потеплении («ведь мы читали интервью барда Городницкого в «Российской газете», он говорит, что все норм!»). Отсюда и крик на тему «не доверяю детям, доверяю ученым», тогда как «ребёнок» Грета вообще-то знает об экологии и науке в тысячи раз больше любого такого комментатора и лично знакома со всеми ведущими учёными мира. В число которых замечательный бард Городницкий не входит.

Я за Израиль. Там мои близкие и друзья, и это для меня уже достаточный аргумент, мне не нужно дополнительных политических доводов. И мне больно, когда за антиизраильской казуистикой проглядывает тривиальный гаденький антисемитизм.

Но ничуть не менее гадко, когда мизогиния и дремучесть проглядывают за массовыми возмущениями Гретой Тунберг - стррррашным врагом цивилизованного человечества, которое уже не первый год в фотошопе пририсовывает девочке из Швеции гитлеровские усы.

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