Неизвестные выборы

56% москвичей не знают, когда состоятся выборы в Госдуму, 3% называют неправильную дату, а голосовать собирается только 21%. Об этом говорится в результатах исследования «Левада-центра»*.

Так, правильный ответ на вопрос о том, когда пройдут выборы в Госдуму, в Москве дают только 40% опрошенных. Пойдут на голосование или склоняются к этому 38% участников опроса, 37% не пойдут или почти уверены в том, что не пойдут. 23% пока не определились.

15% участников исследования, которые собираются на выборы в Москве, планируют отдать свой голос партии «Единая Россия». 10% выступают за ЛДПР, по 6% будут голосовать за КПРФ и «Справедливую Россию — За правду». 5% отдадут голос «Яблоку», за остальные партии проголосуют не более 1%.

При этом, отмечают исследователи, в Москве рейтинг «Единой России» и КПРФ ниже, чем по стране в целом, а рейтинг партии «Яблоко» — выше. В целом в России за ЕР проголосовали бы 27% опрошенных, за ЛДПР 12, за КПРФ 10, а вот за «Яблоко» — 1%. Испортить или унести бюллетень из кабинки что в России, что в столице готово одинаковое число респондентов — по 3%. Не пошли бы на выборы 25% москвичей или 21% россиян в целом.

«В Москве «Единая Россия» могла бы получить около 28% голосов по партийным спискам, ЛДПР — 19%, КПРФ — 12%, «Справедливая Россия — За правду» — 11%, Яблоко — 8%», — отмечают аналитики в пересчете данных на количество готовых пойти на выборы.

Авторы исследования обращают внимание на то, что за последние два года рейтинги партий изменились: в 2019-2020 голосовать за ЕР была готова четверть москвичей против нынешних 15%, сторонников КПРФ стало вдвое меньше, готовность поддержать «Яблоко» постепенно растет. Что касается отдельных политиков, самый высокий «антирейтинг» оказался у Алексея Навального, а наибольшей поддержкой пользуются Илья Яшин, Любовь Соболь, снова Навальный и Петр Толстой.

Комментируя опрос, замглавы «Левада-центра»* Денис Волков заявил «Открытым медиа», что люди мало осведомлены о предстоящих выборах, и это может быть подспорьем для властей, чтобы провести в Госдуму своих подшефных без лишнего внимания. «Власти выгодно, чтобы агитационная кампания началась позже и была как можно короче, чтобы она была как 2016 году — скучной и неинтересной», — сказал Волков, отметив, что оппозиционным кандидатам нужно как можно раньше начинать предвыборную активность.

* «Левада-центр» — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.