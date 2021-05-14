Российские музыканты потребовали прекратить давление по политическим причинам

Российские музыканты подписали петицию с требованием прекратить давление на коллективы и организаторов концертов по политическим мотивам. Обращение размещено на портале Change.org.

Петицию, опубликованную «Новой газетой», подписали Noize MC, Алексей Кортнев («Несчастный случай»), Дмитрий Спирин («Тараканы!»), Марию Любичева («Барто»), Вася Обломов и группы «Порнофильмы», «Ногу свело!», «Йорш», «Рабфак» и «Аркадий Коц». В обращении, адресованном администрации президента, говорится, что в России регулярно отменяют концерты, мотивируя это пропагандой наркотиков, насилия, однополых отношений, употреблением мата, неуважением к чувствам верующих, а также из-за ограничений по коронавирусу. Авторы петиции уверены, что реальная причина отмены концертов — активная гражданская позиция музыкантов и их несогласие с политической ситуацией в стране.

«На нас, посмевших высказать свое мнение, давят со всех сторон. Нас запугивают силовики, наши концерты превращают в полицейские рейды, чиновники на местах звонят в клубы и настоятельно рекомендуют с нами не связываться. Таким образом были сорваны целые туры у музыкантов, известных на всю страну, а с менее известными вообще делают что хотят», — говорится в тексте петиции.

Музыканты также отмечают, что действия властей не только лишают заработка их и организаторов концертов, а зрителей оставляют без возможности услышать любимые песни, также это — «недополученные бюджетом средства, на которые можно было бы отремонтировать дороги, построить школы и больницы, благоустроить парки. Убытки исчисляются миллионами. Отменяя мероприятия, чиновники обкрадывают граждан своей страны».

Авторы петиции напоминают об отменах концертов в СССР. «Возврат к этой практике — преступление не только перед нами, но и перед миллионами наших слушателей. Мы хотим жить в цивилизованном обществе со свободой слова и самовыражения», — добавляют они.

На момент публикации новости петицию подписали более 4 тыс. человек.