«Би-би-си» рассказало о смене владельцев «дворца Путина»

Так, стройка большого объекта под Геленджиком стартовала в середине 2000-х годов. В конце 2010-го предприниматель Сергей Колесников уехал из России и написал открытое письмо на тот момент президент Дмитрию Медведеву, в котором рассказал о строительстве комплекса для Владимира Путина стоимостью $1 млрд и о связанной с этим коррупции. На тот момент владельцем 49% проекта был знакомый Путина Николай Шамалов. В феврале 2011 года, пишет «Би-би-си», в Петербурге трое бизнесменов продали свои доли в малоизвестной компании «Рирус» кипрскому офшору. Издание отмечает, что на самом деле произошла смена собственника дворца под Геленджиком, так как он был записан на «Рирус». Официально за свою долю Николай Шамалов получил 4,9 млн рублей, еще два собственника получили по 5,1 млн, а владельцем объекта стал бизнесмен Александр Пономаренко.
Говоря о письме и отъезде Колесникова, издание отмечает, что спустя месяц после его обращения «Новая газета» узнала об инвестиционном контракте на строительство объекта, «из которого следовало, что изначально к проекту имело отношение Управделами президента». В проекте после этого обсуждали возможность судиться со СМИ, но пришли к другому решению: в массиве документов «Би-би-си» нашло справку «План действий», где рассматриваются варианты разрешения ситуации. Так, предлагалось преследовать Колесникова после его высказываний, но этот вариант отмели из-за того, что предприниматель уехал из страны и имел на руках подтверждающие документы, также был высок риск международного расследования о дворце. Сам предприниматель в 2011 году говорил о том, что на него оказывается давление.
Участники проекта, пишет «Би-би-си», подготовили единую историю проекта, чтобы озвучивать ее СМИ. Предлагалось либо делать вид, что не слышали о расследовании «Новой», либо отказываться от комментариев. Адресатом справки мог быть Болат Закарьянов, которого упоминает и Навальный в расследовании 2021 года, на момент побега Колесникова возглавлявший гордуму Геленджика и фирму «Идокопас», занимавшейся строительством дворца.
Собеседники «Би-би-си», участвовавшие в проекте, говорят, что считали официальных собственников номинальными. «Нам было понятно, что лично на Путина этот объект не может быть оформлен. Его фамилия на совещаниях не звучала, мы полушутя говорили «Начальник», — рассказал источник издания. В документах говорится, что «формальным владельцем компаний, задействованных в реализации проекта, выступает физическое лицо (Ш.), это же физическое лицо осуществляет оперативное руководство проектом (Управляющий)».
В списке проблем объекта, подготовленном для совещания в правительстве, отмечалось, что масштабы работ и привлеченных средств «не соответствуют имущественному и социальному статусу Управляющего», поэтому составители справки предлагали продать активы другому владельцу. Более подходящим кандидатом для этого стал совладелец «Шереметьево» Александр Пономаренко. Собеседники «Би-би-си» предполагают, что у бизнесмена «был легальный доход для финансирования такого объекта, а у Шамалова — нет».
Издание отмечает, что перед сделкой стороны обсудили спорные моменты о продаже. В частности, в списке был вопрос о том, планируется ли «реальное перечисление указанной суммы со стороны покупателя». В расследовании 2021 года Алексей Навальный назвал сделку по продаже объекта Пономаренко фиктивной.
После покупки Пономаренко рассказывал «Коммерсанту», что купил дворец за $350 млн. В документах говорится, что на тот момент объект оценили в 10,5 млрд рублей, эти суммы идентичны. В отчетности кипрской компании Пономарева, Kernicom, через которую он провел покупку, говорится о вложении в некую дочернюю структуру $356 тыс. в 2011 году, по тому курсу это было около 10 млн рублей. «Навальный из этого сделал вывод, что это и была реальная стоимость сделки. Документы массива этот вывод подтверждают», — пишут журналисты. По их данным, 250 млн рублей Пономаренко также заплатил за виноградники, продав их через несколько месяцев структуре бизнес-омбудсмена Бориса Титова за 300 млн. Издание также отмечает, что вложения в стройку под Геленджиком были заемные и долг превышал 10 млрд рублей. Их предлагалось оплачивать векселями. Кроме того, в 2013 году неизвестное лицо погасило часть долга в 3 млрд рублей.
После покупки объекта компания Пономаренко сделала компанию Шамалова «Ногата» управляющей, и последняя получила максимальное количество прав в проекте. В документах говорится, что это было «сохранение максимального контроля ШНТ над проектом». Журналисты предполагают, что «ШНТ», как и ранее «Ш.» — это Николай Шамалов.
Объект собирались сдать к 8 октября 2011 года. Сотрудники подрядных организаций в разговоре с журналистами говорили, что на объект в этот день должен был приехать «папа» — реальный владелец дворца. «Би-би-си» отмечает, что в документах объект называют «Пансионат», также там говорится, что юристам при регистрации прав нужно было в первую очередь «обеспечить конфиденциальность сведений о функциональном назначении и технических характеристиках строящихся объектов». Для этого на месте не проводили обследования и обмеры, должностным лицам «дали инструкции».
Следующая смена собственника могла произойти после скандала, связанного с выходом расследования Алексея Навального о дворце под Геленджиком, в начале 2021 года. Владельцем себя назвал предприниматель Аркадий Ротенберг.