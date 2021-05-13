В Хабаровске священника арестовали на 25 суток за акцию в поддержку Навального

На 25 суток в спецприемник суд в Хабаровске отправил священника Андрея Винарского — из-за акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля его признали виновным в повторном нарушении законодательства о митингах.

Как пишет «Медиазона», Винарский рассказал, что накануне суда на него наложили запрет в священнослужении «до покаяния». «Если я оставлю деятельность на площади, то есть, перестану участвовать в акциях, то мне могут вернуть служение», — сообщил он.

В марте протоиeрея арестовали на 20 суток из-за январской акции, а на следующий день после освобождения отстранили от руководства двумя сельскими приходами. Ранее Винарского неоднократно штрафовали и арестовывали из-за участия в местных протестах.