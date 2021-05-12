Обострение на пике

Агентство отмечает, что в Газе от ударов разрушен один многоэтажный жилой дом, еще один получил сильные повреждения. Кадры обрушения 13-этажного здания опубликовали многие СМИ, сообщалось, что его жителей предупредили о налете за час. Израиль заявлял, что ведет огонь по лидерам разведки ХАМАСа, площадкам для запуска ракет и домам боевиков.
Эскалация конфликта началась после того, как в Иерусалиме произошли столкновения между полицией Израиля и палестинцами, собравшимися у мечети Аль-Акса. Ситуация обострилась перед заседанием суда, который должен решить вопрос о выселении палестинских семей из Восточного Иерусалима и заселении в их дома еврейских поселенцев. Сообщалось, что мужчины у мечети собирали самодельное оружие перед праздником, посвященным присоединению части города к Израилю. Силовики разогнали их с использованием светошумовых гранат и резиновых пуль. Стычки были и на востоке Иерусалима, в районе, где собирались выселить несколько палестинских семей. ХАМАС потребовала отозвать полицейских и начала ракетные обстрелы. За два дня, 10 и 11 мая, из сектора Газа по Израилю запустили около 700 ракет, 150 из них не долетели до цели, упав в Газе. Из-за обстрелов накануне вечером закрыли аэропорт Бен-Гуриона. 200 ракет перехватила система ПВО. Помимо ХАМАС, о своей причастности к обстрелам заявила группировка «Исламский джихад». Израиль нанес удары по 500 целям в Палестине.
К утру 12 мая армия Израиля сообщила об убийстве двух ключевых сотрудников военной разведки движения ХАМАС — главы ее отдела безопасности Хасана Кауджи и его заместителя Ваиля Исы. Одновременно в израильском городе Лод усилились беспорядки, начавшиеся днем ранее, там объявили чрезвычайное положение. Спустя несколько часов после начала столкновений между арабским и еврейским населением мэр заявил о потере контроля над городом. В Газе министерство здравоохранения сообщило, что в числе погибших от ракетных ударов 13 детей. Израильские военные сказали, что изучают информацию. Между тем, политики пообещали продолжать обстрелы.
Нынешний конфликт в этом регионе называют самым сильным с 2014 года, когда армия Израиля вторглась в Газу на наземной технике, чтобы остановить обстрелы. Удары осудили европейские, американские и арабские политики, Совбез ООН сообщил, что готовится к экстренному заседанию. Reuters передает, что Вашингтон признал за Израилем право защищаться от обстрелов, но «оказал давление по поводу обращения с палестинцами, заявив, что Иерусалим должен быть местом мирного сосуществования».