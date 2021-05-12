Мир скорбит вместе с Казанью

В Казани у гимназии, где накануне бывший ученик устроил стрельбу, образовался стихийный мемориал. Люди приносят свечи и мягкие игрушки в память о девяти погибших. Стихийные мемориалы организовали и в других городах Татарстана, в том числе в Набережных Челнах и Нижнекамске. В память о трагедии мемориалы появились в Москве, Петербурге, Белгороде, Нижнем Новгороде, передает портал «Реальное время».

12 мая в Татарстане объявлено днем траура. Похороны погибших также планируются сегодня. Слова соболезнований приходят из разных стран мира.

«Ужасная трагедия случилась в Казани. Наши соболезнования семьям погибших и пострадавших», — пишет посольство Швеции.

«Глубоко шокированы нападением на школу в Казани. Это ужасная трагедия. Выражаем свои самые глубокие соболезнования родственникам и близким жертв», — говорится в сообщении посольства Литвы.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших в страшной трагедии в Казани. Мы мысленно со всеми детьми, семьями и сотрудниками школы 175 и скорбим вместе с вами», — говорят в посольстве Норвегии.

Посольство Италии в Москве также выражает свои глубокие соболезнования семьям, чьи близкие пострадали «в трагическом эпизоде чудовищной жестокости»: «Присоединяется к молитвам о скорейшем выздоровлении многочисленных пострадавших».

Российский Красный Крест открыл сбор средств для пострадавших в Казани. «Мы выражаем глубокие соболезнования всем близким погибших и пострадавших. Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» и региональное отделение в Республике Татарстан готовы оказать всестороннюю поддержку. Сейчас открыт сбор средств, — сказал председатель РКК Павел Савчук. — Мы берем на себя обязательства совместно с Правительством Республики Татарстан определить потребности семей, которых коснулась данная трагедия. И постараемся им помочь. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Отчет о расходовании средств будет размещаться публично ежемесячно на сайте Российского Красного Креста».



Сбор средств осуществляется в рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.