«Осознал себя богом»

Утром 11 мая в казанской школе №175 произошла стрельба — туда с гладкоствольным ружьем пришел 19-летний Ильназ Галявиев. Поначалу сообщалось о том, что стрелков двое, задержан их 41-летний сообщник, а число жертв менялось в зависимости от источника. К середине дня ведомства, наконец, сошлись в цифрах: по официальным данным, погибли восемь детей и учительница, более 20 человек были ранены. Среди погибших оказались, в том числе, два ребенка, которые в попытке спастись от стрелка выпрыгнули из окна школы. Списки пострадавших в состоянии разной степени тяжести сейчас публикуют Telegram-каналы, там называются и дети с тяжелыми переломами — вероятно, они тоже прыгали с высоты, чтобы выбраться из школы. Семьям жертв правительство Татарстана пообещало выплатить по 1 млн рублей; тем, кто получил тяжелые и средние ранения, перечислят по 400 тыс. рублей; пострадавшим с ранениями средней степени тяжести передадут по 200 тыс. рублей.

Где Галявиев взял оружие и сколько было стрелков

Ильназ Галявиев пришел в школу с ружьем Hatsan Escort, которое легально купил месяц назад. СМИ сообщали, что охотничий билет он получил в феврале, а еще через два месяца зарегистрировал оружие. Отмечается, что точно такую же разновидность оружия использовал керченский стрелок Владислав Росляков при нападении на колледж в 2018 году.

СМИ писали, что стрелок мог достать ружье через своего брата, между тем, в сети опубликованы фотографии из магазина, где он покупает оружие.

Изначально сообщалось, что в казанской школе открыли стрельбу два человека. Более того, когда Галявиев сдался полиции, появлялись новости о том, что его сообщник якобы продолжает находиться в школе и взял в заложники 6-7 человек, затем СМИ со ссылкой на собственные источники написали, что второй стрелок ликвидирован. Полиция опровергала наличие у Галявиева сообщника. В то же время, РБК со ссылкой на источник в ФСБ писал, что по делу о нападении на школу задержан 41-летний Рамиль Мухамедшин, которого подозревают в пособничестве стрелку (на тот момент еще — «стрелкам»).

Мотивы стрелка

Ильназ Галявиев учился в школе, куда в итоге пришел убивать. После он стал студентом казанского колледжа. Родители заявили, что он не был религиозен, в учебном учреждении его охарактеризовали как «тихого и неконфликтного» и сообщили, что в апреле его отчислили из-за академической задолженности.

Несколько часов назад администрация Telegram заблокировала канал, который завел Галявиев: там не было подписчиков, в публикациях стрелок называл себя богом и заявлял, что «убьет огромное количество биомусора» и совершит самоубийство. В соцсети «ВКонтакте» множатся фейковые аккаунты Галявиева, их также блокируют.

В записи первого допроса, которая появилась в сети несколько часов назад, Галявиев также называет себя богом и говорит, что понял это два месяца назад.

«Я всегда всех ненавидел и начал еще больше ненавидеть», — заявил он. «Мне никто не говорил, я сам два месяца назад осознал, что я бог. Я впервые сказал это своей маме, у меня мамы нет, я её на «вы» просто называю. Она мне не мать. У меня нет родителей, я вас всех ненавижу», — говорит на видео Галявиев.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах приводит одну из версий нападения на школу, сообщается, что стрелок мог мстить одному из педагогов. Одноклассница стрелка сообщила Ura.ru, что одна из учительниц, когда он учился в этой школе, «не дала ему поступить в 11 класс».

Реакция

После произошедшего в казанской школе Владимир Путин поручил поменять правила оборота гражданского оружия «с учетом того вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший».

«Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться», — пояснил после этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Между тем, после стрельбы в Керчи в 2018 года Путин также поручал Росгвардии поменять правила оборота оружия в стране. Ведомство Виктора Золотова предлагало свои поправки: там говорилось, что владельцы оружия должны в течение не более трех суток уведомлять Росгвардию о своих перемещениях с оружием. Новостей о дальнейшей судьбе поправок нет.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов после трагедии в Казани предложил вернуть смертную казнь за убийство детей. Политик Дмитрий Гудков отметил, что нападение на школу произошло, пока спецслужбы «борются с теми, кто пытается бороться с коррупцией».

«Какие правила вы собираетесь ужесточать, интересно? Парень шел через город с ружьем в руках. Прям в руках. Есть видосы. Так какие правила насчет оружия надо скорректировать? Может, написать, что нельзя с гладкостволом в руках по городу идти? То есть до сих пор было можно?», — написал в своем Telegram-канале журналист Василий Уткин.

«Я вижу в этой истории совершенно другой ключ. Про убийцу (суда не было, но он ведь не отрицает факта, так что я в своем праве) говорят — вежливый парень, не религиозный, спокойный. Про предыдущего тоже так примерно писали. И про предпредыдущего. А дальше я не помню. Неужели не видно, что эти слова означают лишь одно на самом деле: человек был абсолютно, исчерпывающе всем по фигу? При этом особенно характерен возраст: 19 лет. Это ведь означает, что примерно 15 лет куча людей получала зарплату, чтоб в него всматриваться. Я совершенно не имею в виду, что парень чего-то от общества недополучил. Я имею в виду, что как минимум понять зреющую угрозу, комплекс бога, как угодно назовите - можно было», — пишет Уткин.

Журналист Дмитрий Колезев обратил внимание на процесс выдачи справок психиатра для разрешения на владение оружием.

«Я не сталкивался, но, подозреваю, что они продаются и покупаются ненамного сложнее, чем справки для ГИБДД. Вообще, судя по видео, у стрелка есть кое-какие шансы избежать пожизненного и получить принудительное лечение. Тем временем, как и предполагалось, политики уже заговорили о смертной казни — первым высказался Сергей Миронов. Но разве угроза смертной казни отвратит от преступления такого безумца? Он только счастлив будет такой славе и такому исходу», — написал он в своем Telegram-канале.

12 мая объявлено в Татарстане днем траура по погибшим при стрельбе в школе. Большинство пострадавших в ходе трагедии остаются в больницах в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. В России тем временем начинаются проверки мер безопасности в школах.