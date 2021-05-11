Александр Баунов о праве на оружие

Из всех либеральных ценностей, которые разделяю, никогда не понимал и не разделял вот этой одной – права на оружие. Откуда у горожанина 19 лет, по определению, в силу возраста психически неустойчивого и лишенного нужных уровней эмпатии (восхищаться прекрасной молодежью можно только напрочь впав в беспамятство, потому что каждый, кто честно помнит себя в 19 лет восхищаться этим возрастом как вершиной ума, добра и даже красоты не может), откуда у этого развивающегося человеческого существо легальное оружие? Он что лесник? Он в тайге? Он казак в диком поле, которого давно нет? Он живет в городе-милионнике. Зачем вообще в городе миллионнике легальное оружие кому бы то ни было, в любом возрасте, кроме силовиков, и у тех на вызов под строгую отчетность. В миллионнике Риме две тысячи лет назад догадались в городе оружие запретить.

Ну в Америке еще за этим хоть какая-то традиция и правовая основа, на мой взгляд сомнительная и позорная, которая на самом деле не традиция, а дичь и оружейное торгово-промышленное лобби. А у нас-то откуда? Отбиваться от бандитов? Это вы реально хотите, чтобы у нас в микрорайонах в многоподъездных домах-пластинах люди сами решали от кого отстреливаться? Право на вооруженное восстание народа? Серьезно? У нас его один раз в истории реализовали, когда толпы дезертиров бродили с оружием, попертым из разложившейся армии. Мало никому не показалось. Что, правда хотим такое поворотить?

Все эти разговоры в 21 веке о праве на оружие — это неуместная архаика и совершенно опереточный либерализм, который в лучшем случае нужен, чтобы без большого ума прозвучать, а то и вовсе для того, чтобы дискредитировать по-настоящему ценные права и свободы. А откуда в нашем не самом либеральном государство, которое обвиняют в мании контроля (ну и правда же собралось следить за лекциями и перепостами), легальное оружие у фактически несовершеннолетних, просто уму непостижимо.

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