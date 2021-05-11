Отчисленный студент открыл стрельбу в казанской школе

В Казани злоумышленник пронес оружие в школу №175 и открыл стрельбу. Погибли восемь человек. Стрелявшим оказался 19-летний молодой человек, он задержан.

12:49 Ильназ Галявиев учился в казанском колледже «ТИСБИ, его отчислили в апреле из-за академической задолженности. Как пишет РБК, там его охарактеризовали как «тихого и неконфликтного студента», который «всегда выглядел опрятно и уважительно относился к сокурсникам и преподавателям». Но с января не появлялся в колледже, с куратором группы перестал поддерживать связь. На защиту производственной практики и трех государственных экзаменов не явился.

12:26 Подозреваемый в нападении Ильназ Галявиев получил разрешение на огнестрельное оружие 28 апреля, сообщил в депутат Госдумы Александр Хинштейн. Речь идет о ружье Hatsan escort PS.

12:25 Расследованием дела о стрельбе в казанской школе займется центральный аппарат СК.



12:12 Президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое может быть в обороте у гражданского населения.

11:57 «У задержанного в Казани 19-летнего стрелка Ильназа Галявиева было легальное оружие, с разрешением от Росгвардии. Ровно такое же разрешение на автоматическое оружие было у Влада Рослякова в Керчи. Оба явно целенаправленно получали доступ к оружию и их не остановили», — отмечает глава «Агоры» Павел Чиков в Twitter.

11:49 МВД Татарстана заявляет, что у нападавшего не было пособников. Он был один. Информация о втором стрелке — неверная. Ранее сообщалось о ликвидации второго участника стрельбы. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.

11:38 Мэрия Казани сообщает, что стало известно о гибели еще одной учительницы (итого 8 человек, из которых 7 — дети) и еще 4 пострадавших к изначальным цифрам (сейчас их 20).

11:31 Источник, близкий к ФСБ, рассказал РБК, что по делу о нападении на школу задержан 41-летний Мухамедшин Рамиль. Его подозревают в пособничестве.

11:29 Президент Татарстана Минниханов подтвердил гибель семерых детей. «Мы потеряли семерых детей. Ученики восьмого класса — четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли здесь, на третьем этаже. Сейчас 12 детей и 4 взрослых находятся в госпитале. Террорист арестован, 19 лет. Официально на нем зарегистрировано оружие. Других пособников пока не определили, идет следственное действие, все силы развернуты», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

11:16 Оружие у одного стрелявших было зарегистрировано официально, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Татарстана.

11:10 В мэрии Казани приняли решение отменить сегодня занятия в местных школах во вторую смену.

11:07 Источники СМИ сообщают, что число погибших увеличилось до 11. Пострадали 32 человека. Всего в школе находились 714 детей и около 70 сотрудников, включая 52 педагога, передает ТАСС.

11:03 Операция в гимназии 175 закончена, внутрь зашёл глава Татарстана Рустам Минниханов, «чтобы оценить, какая там ситуация», сообщила «Открытым медиа» его пресс-скретарь.

11:00 Второй стрелок ликвидирован сотрудниками спецназа в здании школы, сообщают в telegram-каналах.

10:52 Для безопасности входы в учебные заведения Казани ограничены, сообщили в мэрии.

10:50 Одна из школьниц поделилась с порталом «Реальное время» информацией о произошедшем: «Сидели на уроке, услышали по громкой связи завуч кричит о том, чтобы закрывали кабинеты и прятались. Пока сидели, услышали несколько раз выстрелов, либо просто что-то взрывалось. Минут через 20 нас вывел ОМОН, стояли на заднем дворе... Школа вдребезги, нет чистого места».

10:40 Baza пишет, что стрелку, который задержан,19 лет. Он заявил, что по адресу своей прописки заложил бомбу. Количество пострадавших детей выросло до 12. Из них четверо в реанимации, у всех огнестрельные ранения.